Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio et Addison Rae : les stars de TikTok décrochent de gros contrat

Si, en France, Wejdene a réussi à percer grâce à son titre "Anissa", elle n'est pas la seule à pouvoir dire merci à TikTok et à être devenue célèbre grâce à l'application. En seulement un an, Charli D'Amelio est devenue la personnalité la plus suivie avec plus de 66 millions d'abonnés. Et ce à seulement 16 ans... Si l'ex de Chase Hudson cartonne avec ses vidéos de danse, c'est dans la chanson que sa grande soeur, Dixie, s'illustre.

Charli et Dixie d'Amelio lancent leur ligne de maquillage

Loin d'être dans un esprit de concurrence, les deux soeurs se sont même associées pour lancer leur propre collection de maquillage en partenariat avec Morphe. Intitulée Morphe 2, elle se compose de fonds de teint, de gloss, de mousse pour les joues et les lèvres, ou encore des gelées brillantes pour les yeux. Elle sera disponible dès le 30 juillet en ligne chez Morphe et le 31 juillet sur Sephora Canada. Rappelons que la marque a déjà collaboré avec les youtubeurs Shane Dawson et Jeffree Star l'année dernière.