TikTok : les soeurs D'Amelio, Addison Rae... qui est la star la plus riche du réseau social ?

Wejdene, Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Addison Rae, Mareva et Kelly, Meryl Bie... Si TikTok a connu un succès fou durant le confinement, l'application a aussi permis l'émergence de nombreuses stars, qui réussissent à toucher une rémunération grâce à leurs activités sur le réseau social (et ailleurs). Mais quelle TiKtoKeuse ou quel TikTokteur est la(le) plus riche ?

Qui est la star de TikTok la plus riche ?

Eh bien il s'agirait d'Addison Rae. Selon Forbes, la deuxième Tiktokeuse la plus suivie de la plateforme avec 54 millions de followers aurait gagné 5 millions de dollars sur l'année écoulée, du 30 juin 2019 au 30 juin 2020. Et cela ne prend pas en compte le fait qu'elle ait décroché, avec sa mère, Sheri "Nicole" Easterling, un contrat avec Spotify pour créer Mama Knows Best, un podcast exclusif consacré à leur vie de famille. Selon le site HITC, elle gagnerait 33 000 dollars par post, et ça peut monter jusqu'à 48 000 pour Charli D'Amelio. Celle-ci, qui compte 77 millions de followers, se trouve d'ailleurs en deuxième position, avec 4 millions de dollars de salaire par an. Sa soeur Dixie arrive à la troisième place du classement avec un salaire de 2,9 millions de dollars.

A noter que l'entreprise a débloqué 200 millions de dollars pour rémunérer ses stars, qui ne recevaient jusque là pas de rémunération directe comme c'est le cas par exemple sur Youtube. Espérons que l'application ne sera pas bannie aux Etats-Unis, comme le souhaite Donald Trump et le craignent les stars du réseau social, qui réfléchissent déjà à migrer sur d'autres plateformes...

Découvrez le classement des TikTokeurs les plus riches et leur salaire

Voici le classement des TikTokeur(se)s les plus riches selon Forbes, qui s'est renseigné auprès des influenceurs eux-mêmes, de leur agents, managers ou encore à des enquêteurs :

1. Addison Rae – 5 millions dollars

2. Charli D'Amelio – 4 millions dollars

3. Dixie D'Amelio – 2.9 millions dollars

4. Loren Gray – 2.4 millions dollars

5. Josh Richards – 1.5 million dollars

6 (ex aequo). Michael Le – 1.2 million dollars

6 (ex aequo). Spencer X – 1.2 million dollars