Meryl Bie (TikTok) : "Même si je n'ai pas le physique d'une femme, je reste une femme" (Interview)

Si certaines personnes, comme le couple Mareva et Kelly, Justine Marc, Charli d'Amelio ou encore Bryce Hall, qui a répondu aux rumeurs de grossesse sur Addison Rae, sont devenues populaires sur TikTok durant le confinement, Meryl Bie, elle, a eu le temps de se créer une jolie notoriété sur l'appli puisqu'elle y est depuis 2018. Son compte en est aujourd'hui à plus de 984k, bientôt le million ! Les internautes sont de plus en plus nombreux à suivre son quotidien.

"Je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le bon corps, il y a deux ans 2 ans et demi"

Meryl Bie a réussi à se démarquer par son humour, mais aussi par ses vidéos fun réalisées avec ses perruques et son maquillage. Et comme l'a révélé l'influenceuse transgenre en interview avec PRBK, elle n'aura bientôt plus besoin de ses artifices puisqu'elle est en pleine transformation physique : "quand j'aurai fait mon épilation définitive, par exemple du visage, que je n'aurai plus forcément besoin de me maquiller et que j'aurai pris mon traitement hormonal, je pense que je n'aurai plus autant besoin de me maquiller autant qu'aujourd'hui."