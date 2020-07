Mareva et Kelly (TikTok) nous parlent de leur rencontre sur Instagram (Interview)

Le confinement n'a pas été très productif, mais heureusement qu'il y avait Netflix et... TikTok. Beaucoup de gens se sont mis sur l'application chinoise pour faire passer le temps et, au final, ils sont devenus accros. C'est notamment le cas de Mareva et Kelly, en couple depuis plus d'un an : "de base, c'était vraiment juste pour s'amuser. On a remarqué que ce sont les vidéos où on était en couple qui plaisaient", ont-elles confié en interview avec PRBK. Les filles se sont très vite créés une petite communauté sur TikTok, 122,3K d'abonnés. Et forcément, ces derniers sont très curieux d'en apprendre plus sur leur relation.

"Elle m'a pas follow back"

Ca tombe bien, Mareva et Kelly nous ont notamment raconté leur rencontre assez originale sur Instagram : "j'ai commencé à la follow sur Insta. Elle ne m'a pas follow back. Et puis, j'ai commencé à aimer un peu ses photos, etc. Elle mettait des questions en story, j'y répondais. Finalement, je ne faisais plus trop attention à elle et c'est elle qui est venue vers moi", explique Mareva avant que Kelly ajoute : "on a décidé de se voir et on ne s'est plus quittées." Kelly a notamment quitté la Belgique pour venir vivre avec sa petite amie dans le Nord de la France.

"Je savais déjà que j'aurais pu être attirée par une fille"

Mareva nous avoue ensuite que son histoire avec sa girlfriend est sa première relation homosexuelle, contrairement à Kelly : "je savais déjà que j'aurais pu être attirée par une fille. En essayant avec deux garçons finalement, j'ai vu que c'était plus amicale qu'autre chose. Et je me suis dit que maintenant que je sais que je peux essayer avec une fille, donc pourquoi pas partir vers cette orientation pour voir." En tout cas, leur compte TikTok réussit à faire changer le regard des autres : le couple, engagé dans la communauté LGBTQIA+, reçoit pas mal de messages de remerciements. Découvrez l'interview en intégralité dans notre diaporama pour en savoir plus.

