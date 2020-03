TikTok : quelles sont les stars les plus riches et quels sont leurs salaires ?

Jacob Sartorius, Jiffpom, Lea Elui... Les influenceurs TikTok les plus riches

Avec l'arrivée de TikTok, de nombreux nouveaux influenceurs sont apparus sur les réseaux sociaux. L'application qui cartonne chez les jeunes permet ainsi à des (très) jeunes de se faire un nom et surtout beaucoup d'argent. Quelles sont les stars les plus riches de TikTok ? Et quels sont leurs salaires ? Le site Online Casinos a établi un classement. Selon eux, c'est Loren Gray qui arrive numéro 1 des personnalités les plus riches en 2019 grâce à TikTok. Elle gagnerait 175 000 dollars par post.

Dans le top 10, vous retrouvez aussi Jacob Sartorius (8ème), l'ex boyfriend de Millie Bobby Brown (Eleven dans Stranger Things) qui de son côté recevrait 105 000 dollars par post. Il y a même un animal : l'adorable chien Jiffpom (10ème), qui serait récompensé non pas par des croquettes mais par 100 000 dollars par post.

Dans le reste du classement, on notera aussi la présence de l'acteur américain Will Smith (36ème). A 51 ans, le héros du Prince de Bel-Air, Bad Boys, Men in Black ou encore Independance Day toucherait 50 000 dollars par post. Autre nom à noter, celui de la belle Lea Elui (37ème). L'influenceuse française empocherait 50 000 dollars par post.

Classement des personnalités qui gagnent le plus d'argent sur TikTok :

1. Loren Gray (175 000 dollars par post)

2. Baby Ariel (150 000 dollars par post)

3. Zach King (135 000 dollars par post)

4. Riyaz (125 000 dollars par post)

5. Kristen Hancher (115 000 dollars par post)

6. Gil Croes (110 000 dollars par post)

7. Nisha Guragain (105 000 dollars par post)

8. Jacob Sartorius (105 000 dollars par post)

9. Awez Darbar (100 000 dollars par post)

10. Jiffpom (100 000 dollars par post)

11. Jannat Zubair (100 000 dollars par post)

12. Arishfakhan (95 000 dollars par post)

13. Jay Croes (95 000 dollars par post)

14. Lucas and Marcus (90 000 dollars par post)

15. Avneet Kaur (85 000 dollars par post)

16. Lauren Godwin (85 000 dollars par post)

17. Garima Chaurasia (85 000 dollars par post)

18. Savannah LaBrant (80 000 dollars par post)

19. Brent Rivera (75 000 dollars par post)

20. Danielle Cohn (75 000 dollars par post)

21. Annie (70 000 dollars par post)

22. Sameeksha (70 000 dollars par post)

23. Cash (65 000 dollars par post)

24. Manjul Khattar (65 000 dollars par post)

25. Jason Coffee (60 000 dollars par post)

26. Aashika Bhatia (60 000 dollars par post)

27. Rebecca Zamolo (60 000 dollars par post)

28. Kira Kosarin (55 000 dollars par post)

29. Nagma Mirajkar (55 000 dollars par post)

30. Maverick Baker (55 000 dollars par post)

31. Adnaan Shaikh (55 000 dollars par post)

32. Spencer X (55 000 dollars par post)

33. Zoe LaVerne (50 000 dollars par post)

34. Twin Melody (50 000 dollars par post)

35. Sky & Tami (50 000 dollars par post)

36. Will Smith (50 000 dollars par post)

37. Lea Elui (50 000 dollars par post)

38. Josh Richards (50 000 dollars par post)

39. Somya (45 000 dollars par post)

40. Wish Rathod (45 000 dollars par post)