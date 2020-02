Facebook reste n°1 des réseaux sociaux en France, Snapchat et TikTok cartonnent chez les jeunes

Facebook, Snapchat et Messenger sont devant

Après le top 10 des app les plus téléchargées en 2019 réalisé par Sensor Tower, Médiamétrie a publié son étude "L'année internet 2019", dans laquelle on découvre quels ont été les réseaux sociaux les plus utilisés par les Français l'année dernière. Le document précise d'abord que les internautes se connectent en moyenne 22 jours sur un mois, soit 4 de plus qu'il y a 10 ans. Et au total, 6 Français sur 10 se connectent chaque jour sur les réseaux sociaux et les messageries.

Mais lesquels sont les plus utilisés ? Facebook, Snapchat et Messenger sont les trois premiers du classement. Facebook est en effet numéro 1 avec 24 millions de personnes connectées par jour, c'est-à-dire presque 1,7 million de plus qu'en 2018. Snapchat arrive à la 2ème place avec 14 millions de français par jour. A noter d'ailleurs que cela représente 5,8 millions d'utilisateurs en plus qu'en 2018, ce qui en fait la plus grosse progression du classement. En 3ème position, on retrouve Messenger, la messagerie de Facebook et ses 12,2 millions d'utilisateurs par jour (+ 3,6 millions de personnes par rapport à 2018).

Instagram, qui a boosté son Boomerang, n'a pas démérité puisque l'application compte 11,5 millions de Français connectés par jour (et donc 4,2 millions de personnes de plus qu'en 2018). On retient aussi la belle progression de WhatsApp avec 9,9 millions d'utilisateurs chaque jour (et donc 3,5 millions de Français en plus que l'an passé). En revanche, "seulement" 4,5 millions de personnes se sont connectés à Twitter chaque jour en 2019.

TikTok séduit les plus jeunes

Ce qui est également à retenir, c'est que les réseaux sociaux les plus utilisés ne sont pas les mêmes suivant l'âge des internautes. Ainsi, les 11-20 ans adorent particulièrement Snapchat et Instagram, alors que les 25-34 ans sont plus attirés par Facebook.

Le réseau social qui a fait une belle percée en France (et dans le monde d'ailleurs), c'est TikTok. Kim Kardashian et sa danse avec sa fille North a même créé le buzz sur le réseau social chinois. Niveau chiffre, 78% des Français qui utilisent cette application ont moins de 24 ans. Ce sont donc les plus jeunes qui sont intéressés par l'app à la mode. D'ailleurs, 12% des collégiens français se connectent sur la plateforme chaque jour.

Autre info importante sur les jeunes : ils se connectent de plus en plus à internet via leur smartphone. Ainsi, 70% des 15-24 ans préfèrent le faire sur leur téléphone portable plutôt que sur leur ordinateur ou leur tablette.