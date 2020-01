TikTok grimpe, Netflix débarque, Facebook en chute... Top 10 des app les plus téléchargées en 2019

De son côté, Netflix apparaît dans le top 10 pour la toute première fois (en même temps la plateforme de streaming est rapidement devenue indispensable dans le quotidien de tous les sérievores). En revanche, Uber a disparu du classement depuis 2017, les gens préférant peut-être se déplacer de façon plus écologique (style à vélo plutôt qu'en VTC).

De leurs côtés, Youtube et Instagram sont stables, étant respectivement placés en 8ème et 5ème position. Par contre, Facebook et Messenger sont un peu en baisse (à la 4ème position et à la 3ème position). Cependant, il faut noter que 4 applications appartenant au groupe Facebook font partie du top 10 : WhatsApp (1er), Messenger (3ème), Facebook (4ème) et Instagram (5ème).

Top 10 des applications en 2019 :

1. WhatsApp

2. TikTok

3. Messenger

4. Facebook

5. Instagram

6. Likee

7. SHAREit

8. YouTube

9. Snapchat

10. Netflix

TikTok fait une énorme percée

Petit zoom sur TikTok donc, qui a atteint les 1,65 milliard de téléchargements sur l'Apple Store et le Play Store. L'application a ainsi enregistré 738 millions d'installations en 2019. Avec 625 millions d'utilisateurs actifs par mois, ses revenus bruts ont aussi augmenté de 176,9 millions de dollars en 2019. Des chiffres impressionnants !