Bim Bam Boum Challenge : Juju FitCats "lynchée" sur Twitter, elle répond aux critiques

"Et ça fait bim bam boum"... Vous avez encore cette chanson en tête ? C'est normal, le buzz généré par le TikTok de Juju FitCats ne retombe pas. Dix jours après que sa vidéo soit devenue virale et soit reprise par de nombreux internautes, la youtubeuse a consacré sa dernière vidéo au succès du TikTok en question. Après s'être amusée du fait que la chanson reste en tête toute la journée, elle est revenue sur le buzz généré par sa vidéo. Mais si de nombreux internautes se sont amusés à reprendre la choré, certains n'ont pas manqué de critiquer la chérie de Tibo InShape.

Juju FitCats "lynchée sur Twitter" après son TikTok

"Je me suis fait lyncher sur Twitter... Je considère que c'est un buzz et pas un bad buzz, je n'ai fait de mal à personne ! Bon si, à part mettre une chanson dans la tête de peut-être 30 millions de personnes... mais bon, ça, c'est pas ma faute à moi !". Elle assure ensuite ne pas avoir fait ce TikTok pour faire le buzz, contrairement à ce que certains peuvent penser : "Le buzz, c'est vous qui l'avez créé, pas moi. Moi, je l'ai simplement publié sur l'application TikTok parce que j'essaie des contenus différents sur tous mes réseaux sociaux. La majorité du temps, quand je publie un TikTok sur TikTok, ce TikTok est censé rester sur TikTok. Je ne sais pas qui s'est amusé à reprendre mon TikTok et à le publier sur Twitter. J'ai vu ça 24h après et je n'étais pas du tout prête.", avoue-t-elle, expliquant qu'elle a été submergé par les notifications.

La youtubeuse revient sur le buzz du "Bim Bam Boum challenge"

"Ça a pris un engouement auquel je n'étais absolument pas préparée, que je n'avais pas du tout vu venir, que je n'avais absolument pas calculé. (...) J'avais juste envie de m'amuser sur TikTok, je n'ai pas compris. (...) J'ai plutôt été spectatrice de tout ça." Si elle a été surprise, elle ne se plaint pas du buzz : "ça m'a fait énormément de visibilité positive, ça a permis à des gens qui ne me connaissaient pas de me découvrir". Elle met également les choses au clair concernant la chanson : "non, je ne suis pas à l'origine de cette chanson. Ce n'est pas moi qui chante.", précisant que l'auteure est Carla, une chanteuse de 14 ans qui a chanté à l'Eurovision Junior. Pour finir, elle revient sur le message moralisateur qu'elle avait sur Instagram, avant de partager plusieurs parodies qui l'ont bien fait rire.