Les séries en mode influenceuses : pourquoi elles multiplient les placements de produits

Les placements de produits s'intensifient

Alors que les candidats de télé-réalité sont de plus en plus nombreux à refuser de faire des placements de produits sur les réseaux sociaux, à l'inverse, la tendance a envahi de plus en plus les films et les séries. Mais le placement de produit sur grand ou petit écran ne date pas d'hier. Il a même plus d'un siècle (si si, c'est vrai). Déjà, en 1895, les frères Lumière faisaient de la pub pour les eaux minérales Evian dans leur film Embarquement. Une technique marketing qui a continué au fil des années, des sagas James Bond, Mission Impossible à Maman, j'ai raté l'avion. Même les clips de musique ont été nombreux à rapidement utiliser ce procédé.

Puis les séries ont rapidement remplacé les films dans le coeur des spectateurs, et les placements de produits se sont donc invités dans les épisodes de Friends, Desperate Housewives ou encore The Big Bang Theory. Même les séries quotidiennes françaises comme Demain nous appartient sur TF1 et Plus belle la vie sur France 3 font des placements de produits pour des marques de voitures, des marques de crèmes ou même pour des marques de confitures. Une technique de publicité qui s'est encore intensifiée avec l'arrivée des des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+.

Par exemple, Stranger Things sur Netflix a toujours fait la part belle aux placements de produits. En dehors de Burger King devant lequel Eleven (Millie Bobby Brown) et Max (Sadie Sink) s'arrêtent durant leur sortie au centre commercial dans la saison 3, plusieurs marques ont souvent sollicité la série à succès pour leur faire de la pub. Et l'une d'elles, c'est Coca-Cola. La boisson gazeuse a été mise en avant dans pratiquement chaque épisode de la troisième saison, aussi bien par son héroïne, que par Mike Wheeler (Finn Wolfhard) et sa mère Karen (Cara Buono) ou encore par Lucas (Caleb McLaughlin). Bref, si vous n'avez fait gaffe aux canettes "New Coke" du show, c'est que vous êtes aveugles ou que vous vous êtes endormis devant l'épisode.