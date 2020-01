Fini les placements de produits ? Les candidats de télé-réalité les délaissent de plus en plus

La chanteuse a ajouté dans d'autres teets : "Je ne suis pas une vendeuse et j'en arrive parfois à me détester de vous forcer à acheter des objets". En revanche, Barbara veut bien être "une vitrine pour les bonnes causes, pour diffuser de l'amour, de l'amitié, du rire et de la joie. Si je peux influencer le monde comme on me l'a si souvent rappeler, je veux tendre vers le bien".

Les internautes ont majoritairement félicité la jeune femme pour cette décision. Mais une partie des twittos a tout de même rappelé qu'avant de stopper les placements de produits, elle en a bien profité pour se faire de l'argent. "Elle repart les poches bien pleines malgré tout avec les placements de produits" a déclaré l'un d'eux. "La vraie vérité c'est que plus personne ne le propose" a aussi souligné une autre personne.

Ce jeudi 9 janvier 2020, Anthony Lyricos a aussi taclé les placements de produits. Celui qui est actuellement dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9 a indiqué à Télé Loisirs : "Les placements produits ? Il y a trop de m**** ! Ça part dans tous les sens, on vend des choses achetées chez Ali Express et revendues quatre fois le prix. Il y a beaucoup d'arnaques. J'ai des témoignages de gens qui n'ont jamais reçu leurs produits et qui n'arrivent pas à se faire rembourser. C'est une manigance incroyable. Il y en a aussi des trop bons, mais en général, les influenceurs copient-collent les textes qu'ils postent... Ils font tous la même chose comme des moutons !".

Plusieurs candidats ont toujours détesté les placements de produits

Avant cette nouvelle tendance contre les placements de produits qui se développe en ce début d'année 2020, plusieurs candidats de télé-réalité avaient déjà fait savoir leur dégoût pour cette pratique sur les réseaux sociaux. Bastien Grimal de Secret Story 10 s'est très souvent moqué des influenceurs et des agences qui mettent en relation les marques et les candidats.