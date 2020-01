Instagram booste son célèbre "Boomerang" avec 3 nouveaux effets

Instagram améliore son Boomerang avec 3 nouveaux effets

Tout le monde adore créer des Boomerangs sur Instagram. Et avec ces nouveautés, les internautes vont certainement être encore plus nombreux à vouloir poster ces courtes vidéos qui tournent en boucle. Il y a en effet 3 nouveaux effets et une nouvelle option qui donnent envie !

Le Boomerang d'Instagram évolue Face à ses concurrents Snapchat (dont les filtres font kiffer les internautes) et TikTok (que les ados adorent notamment grâce aux défis comme le Bim Bam Boum Challenge), Instagram continue de se renouveler. Le réseau social a en effet décidé de faire évoluer son fameux Boomerang. Le principe ? Une courte vidéo qui tourne en boucle. Lancé en octobre 2015, il y a donc près de 5 ans, il est très populaire sur l'appli. Et il risque de l'être encore plus grâce aux 3 nouveaux effets imaginés par l'entreprise américaine.

Instagram améliore son Boomerang avec des nouvelles options

Mais alors, quels sont les 3 nouveaux effets du Boomerang sur Instagram ? Le SlowMo (Ralenti en français) qui vous permettra de ralentir le Boomerang, l'Echo qui vous aidera à créer un flou psychédélique et le Duo qui vous donnera le possibilité d'accélérer et de ralentir le Boomerang, avec un effet texturisé. A ces 3 nouveautés s'ajoute aussi une nouvelle option : le découpage. Celui-ci a été créé pour que vous choisissiez la durée du Boomerang, en sélectionnant le début et la fin. Vous pourrez ainsi le raccourcir si vous le trouvez trop long. "Boomerang est l'un des formats les plus appréciés" Josh Constine, journaliste pour le site TechCrunch, a testé les différentes nouveautés d'Instagram concernant le Boomerang. Sur sa chaîne YouTube, il a dévoilé le résultat, afin de montrer comment utiliser ces effets inédits sur le réseau social.

Josh Constine de TechCrunch montre comment utiliser les nouveautés du Boomerang d'Instagram

Il a également contacté un porte-parole de Facebook (qui pour rappel détient Instagram), qui lui a déclaré pour TechCrunch : "Votre caméra Instagram vous permet de vous exprimer et de partager facilement ce que vous faites, pensez ou ressentez avec vos amis". Il a aussi avoué que le "Boomerang est l'un des formats les plus appréciés". Du coup ,"nous sommes ravis d'étendre les manières créatives dont vous pouvez l'utiliser pour transformer des moments quotidiens en quelque chose d'amusant et d'inattendu".