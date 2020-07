TikTok débloque 200 millions de dollars pour rémunérer ses stars : qui pourra en bénéficier ?

Wejdene, Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Addison Rae, Mareva et Kelly, Meryl Bie... ces noms ne vous parlent pas ? C'est que vous n'avez pas succombé à la tendance TikTok. Encore plus depuis le confinement, l'application rencontre un véritable succès chez les jeunes, à tel point qu'elle pourrait être bientôt plus populaire que Youtube et inspire de nombreux utilisateurs. Danse, chant, humour, de nombreux créateurs essaient de percer sur la plateforme.

TikTok va rémunérer ses stars

Mais, contrairement à Youtube, il est plus difficile de se faire de l'argent : les créateurs ne touchent pas de rémunération directe (ils n'ont pas de part sur les publicités diffusées, contrairement à Youtube) et doivent avoir recours à des partenariats et faire des posts sponsorisés pour se faire de l'argent. Certaines comme Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio et Addison Rae ont même signé des gros contrats avec de grandes marques. Un fonctionnement qui pourrait bien changer puisque TikTok a décidé de rémunérer certaines de ses stars !

200 millions de dollars débloqués, mais pour qui au juste ?

Pour cela, la plateforme a en effet débloqué 200 millions de dollars (soit 172 millions d'euros), un montant qui devrait augmenter. Mais qui pourra bénéficier de ce fonds américain ? Pour postuler, ils devront être âgés de plus de 18 ans, avoir un nombre minimum d'abonnés à leur profil (on ne sait pas encore combien), et poster régulièrement des vidéos qui respectent le règlement de la plateforme. "Nos créateurs pourront générer des revenus additionnels qui récompenseront le soin et la passion qu'ils mettent dans la création de liens originaux avec leur public", a indiqué l'entreprise. Reste à voir combien ces stars pourront toucher ou combien seront concernées. Le but : attirer encore plus d'abonnés face à la concurrence comme Reels d'Instagram ou Youtube, qui se penche sur les formats courts, mais aussi de pouvoir fidéliser leurs plus gros créateurs.