YouTube (aussi) s'inspire de TikTok : la plateforme testerait des vidéos de 15 secondes

YouTube s'inspire de TikTok

En avril 2020 déjà, YouTube aurait bossé sur Shorts, une nouvelle application, qui ressemblait beaucoup à TikTok. Et maintenant, TechCrunch assure que la plateforme de vidéos serait en phase de tests avec des courtes vidéos de 15 secondes, comme sur le réseau social chinois. Des tests sur Android et sur iOS qui seraient limités à un certain nombre d'utilisateurs pour le moment.

Comme sur TikTok, les internautes pourraient alors bientôt créer des clips sur YouTube en appuyant et en maintenant le bouton Enregistrer. En revanche, ce n'est pas précisé s'il y aura des filtres, de la musique ou encore une accélération de la vitesse possibles. Instagram aussi a récemment dévoilé Instagram Reels, validée par les influenceurs et qui fait penser à TikTok.

"Nous testons différents outils pour que les utilisateurs découvrent et créent de courtes vidéos"

Une étude avait révélé en juin 2020 que TikTok devrait bientôt être plus populaire que YouTube chez les jeunes. Avec un si grand succès chez les ados du monde entier, normal que les concurrents tentent d'aller sur le terrain de ce format de courtes vidéos. Un porte-parole de YouTube a même confirmé à TechCrunch : "Nous essayons toujours de trouver des moyens d'aider les gens à découvrir, regarder, partager et interagir plus facilement avec les vidéos qui comptent le plus pour eux. Nous testons différents outils pour que les utilisateurs découvrent et créent de courtes vidéos". "Il s'agit de l'une des nombreuses expériences que nous menons régulièrement sur YouTube" a-t-il ajouté, "et nous envisagerons de déployer plus largement ces fonctionnalités en fonction des retours".