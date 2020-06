TikTok bientôt plus populaire que YouTube chez les plus jeunes !

Pendant le confinement, certains n'ont pas lâché Netflix, tandis que d'autres se sont mis à TikTok ou en ont profité pour alimenter leur compte plus qu'avant ! Si vous avez l'appli, vous connaissez forcément les vidéos "I like the view", du Whip it down challenge, de danse ou encore les parodies du son Anissa de Wejdene. Le succès de l'appli a clairement grimpé durant la pandémie du coronavirus, à tel point qu'elle commence à devenir un sérieux concurrent pour YouTube.

YouTube détrôné par TikTok ?

Pour preuve, TikTok est presque plus populaire que YouTube (les influenceurs se sont même mis à faire des vlogs sur l'appli chinoise éditée par ByteDance), chez les plus jeunes. L'étude réalisée par Qustodio, auprès de 60 000 familles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, révèle que les enfants de 4 à 15 ans "85 minutes par jour en moyenne à regarder YouTube, contre 80 minutes pour TikTok", comme le rapporte 01net. Seulement 5 minutes d'écart, ce n'est pas grand chose.

Et alors que le temps d'utilisation de YouTube a diminué de 2 minutes aux États-Unis et au Royaume-Uni et de 3 minutes en Espagne, celui de TikTok, qui a fêté ses 1 milliard de téléchargements, a considérablement grimpé, "+ 116 % d'utilisation aux États-Unis, + 97 % au Royaume-Uni et + 150 % en Espagne", précise le site. Une hausse assez impressionnante !