Instagram Reels : la grosse nouveauté déjà validée par les influenceurs qui va concurrencer TikTok

Instagram Reels, le nouveau format vidéo

Après avoir annoncé l'arrivée des pubs sur IGTV, pour monétiser les vidéos des influenceurs, Instagram lance une grande nouveauté : Instagram Reels. Cette toute nouvelle fonctionnalité sort dès ce mercredi 24 juillet 2020 en France et qui sera aussi lancée en Allemagne et au Brésil cette semaine. Mais qu'est-ce que c'est ? PRBK était convié ce mardi 23 juin 2020 à une table ronde en visioconférence avec Guillaume Thevenin (Responsable des partenariats, Instagram France et Europe du Sud), Tessa Lyons-Laing ("Director of Product", Instagram monde) et Just Riadh qui nous ont expliqué le concept des Reels.

"C'est une nouvelle expérience Instagram" s'est réjouie Tessa Lyons-Laing, qui explique que le réseau social est très à l'écoute de sa communauté qui aime avoir "des façons toujours plus fun de partager des moments" avec leurs abonnés. Ce seront des vidéos de 15 secondes max, avec de la musique et une multitudes d'effets pour vous amuser. A vous de jouer !

Comment fonctionne les Reels ? Il faudra aller dans vos stories, puis cliquer sur l'émoticône des Reels. Là, vous pourrez choisir une chanson, changer la rapidité de la vidéo, ajouter des effets (comme une flamme rose dans la démo de Tessa), mettre un timer (bien pratique pour les lypsinc) ou encore utiliser "align", qui donne l'illusion d'avoir un objet avec vous alors qu'il n'y est pas (par exemple si vous prenez une photo d'une paire de lunettes, elles pourront apparaître dans vos mains sur la vidéo).

Ensuite, vous pourrez même ajouter une légende et des hashtags. A noter que vous pouvez aussi partager vos Reels sur votre feed Insta. Et en plus, grâce au nouvel onglet Reels dans "explore", les créateurs pourront montrer leur inventivité "pour aider à inspirer la communauté".