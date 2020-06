Instagram lance des pubs sur IGTV pour monétiser les vidéos des influenceurs

Instagram soutient les créateurs en ajoutant de la pub sur IGTV

Jusqu'à présent sur Instagram, les annonceurs et les agences rémunéraient les créateurs avec des contenus sponsorisés, aussi bien en posts, en story ou en IGTV. C'est sur son blog officiel que le réseau social qui appartient au groupe Facebook a ainsi annoncé l'arrivée de la pub sur IGTV pour pouvoir monétiser les vidéos des influenceurs. Il faut dire que beaucoup d'influenceurs sont fans d'IGTV, l'outil lancé par Insta en 2018.

Dès cette semaine du 1er juin 2020, les créateurs de contenus pourront donc gagner de l'argent grâce à leurs vidéos postées sur IGTV. Cette nouveauté concernera d'abord uniquement 200 créateurs anglophones, notamment des influenceurs américains comme Lele Pons et Adam Waheed, mais aussi plusieurs marques telles que Puma, Sephora et Ikea. Cette monétisation sera ensuite étendue au reste du monde, dont la France, mais sans plus de précision sur la date exacte.

Voilà comment ça va fonctionner

Instagram, qui a récemment créé des rooms pour chatter en vidéo jusqu'à 50 personnes, a détaillé comment arriveront les pubs sur IGTV. Lorsque vous cliquerez pour accéder à la vidéo IGTV en entier depuis votre feed Insta, un spot publicitaire de 15 secondes, en vertical, apparaîtra.

Mais ne vous inquiétez pas, l'application va aussi tester une fonction "swipe to skip" comme sur son concurrent YouTube, pour ne pas se taper la pub en intégralité. Vous pourrez ainsi zapper la pub au bout de 5 secondes et passer direct à la vidéo IGTV.