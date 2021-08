Danse avec les stars 2021 : Lola Dubini confirmée au casting, elle se confie sur sa préparation

"C'est un challenge physique et mental"

Lola Dubini , vue dans la série Olivia sur TF1, ajoute : "Participer à l'émission 'Danse avec les stars', c'est un objectif que j'avais très envie de cocher à un moment de ma carrière qui commence. On me l'a proposée à l'édition d'avant le Covid, mais le Covid est passé entre-temps. Mais je suis contente qu'ils aient continué d'avoir envie de me proposer ce challenge. Parce qu'au-delà de l'émission, c'est un challenge physique et mental et parce que je sais que ma famille et mes amis aiment beaucoup l'émission."