Danse avec les stars 2021 : Lââm au casting, elle confirme et se confie sur sa participation !

Lââm dans Danse avec les stars 2021 !

Les rumeurs sur le casting de Danse avec les stars 2021 ne se sont pas totalement trompées. Lucie Lucas, Wejdene, Moussa (Koh Lanta, l'île des héros) et Tayc seront bel et bien de la partie dans la saison 11, à découvrir prochainement sur TF1 !

Aujourd'hui, une autre star rejoint la liste : il s'agit de Lââm ! C'est la chanteuse elle-même qui a confirmé sa participation dans une interview accordée à Télé Star : "C'est un honneur. On risque de dire que je ne suis plus une star. Or, je ne suis pas une star, je suis une légende ! (Rires). Je ne participe pas au programme pour relancer ma carrière. Elle est derrière moi. Je n'attends rien."

"Je veux que les gens découvrent une autre Lââm"

Lââm était pourtant contre de rejoindre le casting de Danse avec les stars il y a 3 ans. Pour quelle raison a-t-elle changé d'avis ? "Le confinement m'a fait voir les choses autrement. J'en avais assez d'être enfermée. Cette émission est l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Je suis toujours complexée, mais je n'ai rien à perdre, à part ving kilos. J'ai besoin de bouger mes fesses et de me rebooster", confie l'interprète de Petite soeur.

Lââm redoute-t-elle ses concurrents de la saison 11 ? "Je n'ai peur de personne, mais je ne viens pas pour me faire des amis. Je n'en ai pas besoin. J'ai été très déçue par beaucoup de gens dans ce milieu. J'ai juste peur de moi-même, de ne pas faire bien, de décevoir la production, mon mari (Robert Suber, ndlr), mes proches... Je veux que les gens découvrent une autre Lââm" explique la chanteuse.