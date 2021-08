Les Marseillais VS Le reste du monde 6 : Adixia encore amoureuse de Paga, les premières images

Après Objectif Reste du Monde, l'équipe du Reste du monde est de retour pour affronter les Marseillais dans la nouvelle saison du cross de W9. Au casting des Marseillais VS Le reste du monde 6, on retrouve Julien Tanti, Paga, Maëva Ghennam, Greg Yega, Benjamin Samat, Thibault Garcia, Océane El Himer, Manon Marsault, Nikola Lozina, Julien Bert, Hilona, Milla Jasmine, Marine El Himer, Mélanie Orl, Flo, Adixia, Bastos, Giuseppa Ciurleo. Mais aussi Laura Lempika, Simon Castaldi, Victoria Mehault, Maddy Burciaga, Mathieu (Koh Lanta 2021) Luna Skye, Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6) et Jonathan Germain (Les Vacances des Anges 4).

Des larmes et des retrouvailles explosives

En attendant la diffusion des Marseillais VS Le reste du monde 6, W9 nous donne un petit avant-goût avec les premières images. La vidéo nous dévoile notamment les retrouvailles explosives entre Simon Castaldi et Giuseppa, séparés depuis Objectif Reste du Monde, et entre Julien Bert et Hilona, arrivés tous les deux célibataires dans l'aventure.

Le candidat a d'ailleurs bien profité de son célibat puisqu'il s'est mis en couple avec Océane El Himer. Un rapprochement que Hilona ne va pas du tout accepter comme on peut le voir dans les premières images. Au programme ? Des cris et des larmes. Attendez-vous aussi à des retrouvailles compliquées entre Paga et Adixia. L'ex d'Illan va même avouer être encore amoureuse du Marseillais !

Des couples en pagaille

Préparez-vous aussi à assister à des rapprochements en pagaille. Il va falloir suivre car beaucoup de couples se sont formés et reformés dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6 : Victoria Mehault & Bastos, Julien Bert & Océane El Himer, Mélanie Orl & Flo, Luna Skye & Tristan, Simon Castaldi & Adixia, Giuseppa & Paga ou encore Mélanie Orl et Greg Yega.

Simon Castaldi et Adixia sont d'ailleurs toujours en couple. Bastos & Victoria, Giuseppa & Paga, Greg Yega & Mélanie Orl aussi. Julien Bert, lui, s'est remis avec Hilona. En revanche, le pré-générique ne dévoile pas si Benjamin Samat a réellement demandé Maddy Burciaga en fiançailles dans l'aventure. Affaire à suivre du coup !