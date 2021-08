Adixia et Simon Castaldi en couple : ils officialisent et répondent aux haters

Après avoir été en couple avec Illan Cto sur le tournage d'Objectif Reste du Monde, Adixia et Illan s'étaient séparés. Et depuis, la star de télé-réalité a retrouvé l'amour dans les bras de Simon Castaldi, l'ennemi d'Illan. Selon les rumeurs, l'influenceuse et le fils de Benjamin Castaldi auraient couché ensemble sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, après que Giuseppa (ex de Simon) et Paga (ex d'Adixia) se soient mis en couple. Pourtant avant le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, Adixia et Paga auraient recouché ensemble et auraient voulu se laisser une autre chance, des années après leur rupture. Mais Adixia absente au début à cause du coronavirus, Paga aurait brisé leur promesse et aurait craqué sur Giu.

Adixia se fiche de leur différence d'âge et le fait savoir

Pour officialiser leur romance, Adixia a précisé en légende de sa photo avec Simon : "L'amour n'a pas d'âge parce que le coeur n'a pas de rides". En effet, beaucoup d'internautes s'étaient moqués de leur différence d'âge, comparant même Adixia et Simon au couple présidentiel Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Mais Adi a prouvé avec cette réponse qu'elle se fiche d'être plus âgée que son mec. Et alors que Giuseppa avait été accusée d'être avec un Sugar Daddy, Bastos a commenté avec humour la photo d'Adixia et Simon Castaldi en comparant la ch'ti à une "Sugar Mammy". Quant à Simon, il a écrit en légende "Contre vents et marées", pour montrer que malgré les haters et les détracteurs du couple, ils sont ensemble pour durer.