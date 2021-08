Adixia aurait recouché avec Paga... et aurait voulu se remettre en couple avec lui

Et ce n'était pas qu'une histoire de sexe, Adixia et Paga (qui s'étaient revus dans un émission) auraient eu envie de se remettre en couple. "Ils comptaient se remettre ensemble sur le tournage" mais Adixia a eu le coronavirus et ça "a tout chamboulé leurs plans".

Le fait qu'Adixia et Paga auraient recouché ensemble, "c'est sorti pendant le tournage et Adixia a avoué devant tout le monde qu'elle était amoureuse de Paga et qu'elle ne pensait qu'à lui depuis 5 ans", "Paga en a même été complètement bouleversé". "Vous verrez en diffusion, elle va l'assumer devant les caméras et assumer qu'elle était amoureuse de Paga pendant 5 ans suite à leur rupture" est-il précisé.

Paga aurait couché avec Giuseppa car Adixia mettait du temps à arriver dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6

Sauf que Paga et Adixia n'ont pas pu se remettre en couple comme prévu dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Pourquoi ? Parce que la candidate qui est dans Objectif reste du Monde a mis du temps avant d'arriver dans la villa sur le tournage à cause du coronavirus. Et du coup, au lieu de l'attendre, Paga aurait préféré coucher avec une autre candidat de télé-réalité : "Quand la prod a vu Giuseppa se rapprocher de Paga, ils n'ont rien compris", "Adixia mettait du temps" à cause du Covid-19 et "Paga s'est rabattu sur Giuseppa". Donc "leur couple est fake et pas sincère (du côté de Paga du moins)".