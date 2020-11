Adixia et Paga : les deux ex se retrouvent dans une nouvelle émission, Tattoo Confessions

Tattoo Confessions, c'est quoi cette nouvelle émission ?

Après Dîner avec mon ex, 6play met en ligne sa nouvelle émission, composée de 5 épisodes, avec des personnalités de télé-réalité. Le titre ? Tattoo Confessions. Le concept ? Les candidats Adixia, Paga, Tressia, Nikola Lozina, Maeva Ghennam, Illan, Ricardo Pinto, Kevin Zampa, Victoria Mehault, Nicolas Ferrari (Les Princes et les princesses de l'amour 3), Milla Jasmine, Kevin Guedj, Océane et Marine El Himer acceptent de se confier sans langue de bois sur leurs tatouages.

Tout au long de leur séance confessions, ils en disent plus sur leur histoire, leur signification, leur message... ils lèvent complètement le voile sur le mystère autour de leurs motifs encrés sur leur corps et ce qui se cache derrière. Ils répondent aussi à plusieurs questions comme "de quel tatouage es-tu le/la plus fier/fière ?", "quel tatouage voudrais-tu effacer ?", "quel est ton premier tatouage ?", "quel tatouage as-tu fait par amour ?" ou encore "quel tatouage te rend le plus sexy ?". On connaît déjà la réponse de Nikola Lozina 😂

Ce nouveau programme marque surtout les retrouvailles entre Adixia et Paga, séparés depuis quatre ans, un an après celles dans et entre Victoria Mehault et Illan, qui ont rompu un mois avant le tournage de Tattoo Confesssions. Mais aussi entre Maeva Ghennam avec son ex Greg Yega et son ancien crush des Marseillais VS Le reste du monde 5, Kevin Zampa. Ambiance ! Alors, comment ça se passe ? Réponse sur 6play !

Les invités :

Episode 1 : Maeva Ghennam, Greg Yega et Kevin Zampa

Episode 2 : Adixia, Paga et Tressia

Episode 3 : Illan, Victoria et Nikola Lozina

Episode 4 : Marine El Himer, Océane El Himer et Nicolas Ferrari

Episode 5 : Milla Jasmine, Kevin Guedj et Ricardo Pinto