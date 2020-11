Maeva Ghennam (Les Marseillais) : Kevin Zampa explique pourquoi ils ne se sont pas mis en couple

Alors que Greg Yega s'est mis en couple avec Angèle sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 (ils ne sont plus ensemble aujourd'hui), son ex, Maeva Ghennam, elle, n'a pas réussi à trouver chaussure à son pied avant d'être éliminée de l'aventure. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé avec Marvin (Love Island) et Kevin Zampa. Elle a d'ailleurs réellement failli sauter le pas avec l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 5, mais un clash est venu tout gâcher.

Kevin Zampa balance sur Maeva Ghennam

Maeva Ghennam et Kevin en sont donc arrivés à la conclusion qu'ils étaient faits pour être juste amis. Ca n'a donc pas collé entre eux, mais quelle est la vraie raison ? "On s'entend très très bien et je ne me prends pas la tête, elle ne se prend pas la tête, il se passera ce qui devra se passer. Je suis un peu plus âgé et en plus je de ça je suis un mec un peu plus calme. Après, être plus calme que Maeva, ce n'est pas trop dur, mais elle me reprochait de ne pas être assez tout le temps bon délire et tout. C'est ma personnalité, tu m'acceptes comme je suis ou ce n'est pas grave", explique l'ex de Molie à GossipRoom.

Kevin Zampa balance ensuite pourquoi son jeu de séduction avec la pote de Carla Moreau s'est estompé : "A un moment, il n'y a même plus de séduction. Ca en devient casse coui*les. Par exemple, elle me mettait des tartes (...) Déjà, quelqu'un comme ça, ça ne me séduit pas. Je suis bon délire, je rigole avec tout le monde, mais des blagues comme ça, ça ne me fait pas rire."