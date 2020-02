Molie (La Villa des Coeurs Brisés 5) et Kevin : une fausse rupture pour le buzz ?

Molie et Kevin Zampa sont arrivés en couple dans L'Île de la tentation... puis sont repartis séparés. Après l'émission de W9, la candidate s'est mise avec Enzo, le célibataire qu'elle a rencontré dans l'aventure, et a rompu avec lui au bout de sept mois. La raison ? Elle pensait encore à son ex : "Je pensais avoir des sentiments pour lui, mais j'ai tellement rien ressenti quand je lui ai dit que c'était terminé", a-t-elle confié à PRBK avant d'avouer qu'Enzo n'était qu'un pansement : "J'avais envie de blesser Kevin, lui faire croire que j'étais heureuse, que j'aimais Enzo."

Kevin et Molie toujours en couple ?

Consciente de son erreur et de ses sentiments, Molie est partie rejoindre Kevin dans La Villa des Coeurs Brisés 5. Si leurs retrouvailles ont été assez tendues, l'ex-candidat de L'Île de la tentation a finalement accepté de laisser une seconde chance à son ex : ils sont même repartis en couple. Une belle évolution sauf qu'aujourd'hui, ils sont de nouveau séparés : "Kevin et moi on est comme ça. Si ça se trouve, on se remet ensemble demain. Je ne m'avancerai jamais. On n'est plus ensemble depuis peu", a expliqué Molie en interview avec PRBK.

Oui il faut suivre et attendez, ce n'est pas fini. Pour preuve, si l'on en croit le compte Instagram @wassim.tv, Kevin Zampa et la jolie brune seraient en réalité toujours ensemble : "ils ont organisé une fausse rupture pour capter l'attention de leurs followers et pour attiser un peu de buzz", révèle l'internaute. Molie et l'ex-participant à La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX n'ont pas réagi à cette rumeur.