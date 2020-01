Molie (La Villa des Coeurs Brisés 5) de nouveau en couple avec Kevin ? Elle répond (Interview)

L'Île de la tentation n'aura pas réussi à Molie et Kevin. Les deux candidats sont repartis chacun de leur côté et peu après le tournage, la jolie brune s'est mise en couple avec le célibataire Enzo. Et alors qu'elle semblait avoir oublié pour de bon son ex, Molie a finalement quitté son petit ami pour lui après sept mois de relation : "Je pensais avoir des sentiments pour lui, mais j'ai tellement rien ressenti quand je lui ai dit que c'était terminé. C'était un pansement en fait, j'avais envie de blesser Kevin, lui faire croire que j'étais heureuse, que j'aimais Enzo, mais ce n'était pas ça du tout", a-t-elle confié à PRBK.

Molie et Kevin de nouveau en couple ?

Pour tenter de récupérer son ex, Molie est partie lui avouer ses sentiments dans La Villa des Coeurs Brisés 5 et elle ne se serait pas déplacée pour rien puisque Kevin et elle seraient repartis en couple du programme si l'on en croit la rumeur lancée par Enzo. Du coup, est-ce le cas ?

Si Kevin Zampa a préféré garder le suspense en avouant que c'est difficile entre eux en ce moment, son ex, elle, a avoué en interview avec PRBK qu'ils se sont bien remis ensemble durant l'émission. Sauf que leur relation n'est aujourd'hui plus d'actualité : "on n'est plus en couple. Après Kevin et moi on est comme ça. Si ça se trouve, on se remet ensemble demain. Je ne m'avancerai jamais. On n'est plus ensemble depuis peu, mais la diffusion risque de changer les choses. C'est des disputes de couple, c'est tout." Un retour de flamme est donc encore possible.

Le problème reste quand même le manque de confiance entre eux depuis leurs infidélités dans L'Île de la tentation et à l'extérieur : "C'est dur avec tout ce qu'on a vécu. Maintenant, on prend plus vite la mouche, on a du mal. Ce n'est plus comme avant, il y a du taff."

