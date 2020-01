Kevin Zampa (La Villa des Coeurs Brisés 5) : "Avec Molie, c'est difficile" (Interview)

Purebreak : C'est ta rupture avec Molie qui t'a donné envie de faire La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

Kevin Zampa : Ma rupture a joué pour que je choisisse cette émission, mais ce qui m'a réellement donné envie d'y participer, c'est le fait qu'il y a une problématique à régler à l'aide d'une coach.

Tu as hésité avant de faire l'émission ?

J'ai hésité car j'avais d'autres propositions. J'avais signé deux autres émissions, mais à la dernière minute, j'ai décidé de faire La Villa. La production a réussi à me convaincre.

Avec Julie, c'était une histoire sans lendemain

Qu'appréhendais-tu le plus en arrivant ?

Les coachings. Ils sont assez intenses et parfois, on se retrouve face à des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout.

Le courant n'est pas passé avec la plupart des candidats, comment ça se fait ?

C'était des candidats de télé. Je trouve que c'était un peu surjoué. J'ai eu des affinités avec certains et d'autres beaucoup moins. Ça en restera là, je n'aurai pas de contact avec eux.

Que s'est-il réellement passé entre Julie et toi ?

C'était une histoire sans lendemain. Quand on est allé manger au restaurant, on a fait un live avec nos communautés et Julie a taquiné mon ex. Du coup, je l'ai taquinée sur son ex Antoine. Apparemment, elle lui aurait envoyé la vidéo. Je ne savais pas trop qui était ce garçon. C'est parti en cacahuète parce qu'il n'était pas très content.

Comment vous vous êtes rencontrés ?

Elle est venue me parler sur les réseaux sociaux et de là on a discuté.

J'ai reçu un texto pour dire que Cassandra était en couple à l'extérieur

Tu as soupçonné Cassandra d'être en couple pendant l'aventure. Comment as-tu eu des doutes ?

J'ai reçu un texto. La production m'a donné un téléphone et il y avait un message expliquant qu'un compte sur la télé avait sorti un article comme quoi elle était en couple à l'extérieur. Il y en a même encore aujourd'hui où son ex a mis des commentaires pour avouer qu'ils étaient bien ensemble.

Elle a démenti sur les réseaux sociaux, mais son ex a confirmé. Qui dit la vérité selon toi ?

Je ne sais pas trop et honnêtement, je m'en fous un peu. Si elle a menti, c'est dommage parce qu'on est dans une aventure sincère. Je pense que certaines personnes en avaient plus besoin qu'elle.

Tu as eu un violent clash avec elle durant lequel tu as eu des propos déplacés, la production t'a-t-elle rappelé à l'ordre ?

J'ai failli me faire virer trois-quatre fois. Je pense que je suis resté parce que je suis un bon candidat.

Tu regrettes d'avoir dit ça ?

La forme oui, mais le fond non. Ce n'était pas une attaque contre elle. Quand on voit la scène où on va discuter sur le fauteuil, je ne l'attaque pas directement. Elle le prend mal parce qu'elle se sent agressée. Je ne lui en veux pas de s'être énervée parce qu'elle a 20 ans, mais quand tu t'énerves, c'est que tu as quelque chose à te reprocher.

Tu souhaitais te mettre en couple avec Cassandra ?

C'était juste amical. Elle était un peu trop jeune pour moi et je ne suis pas très blonde.

Molie sentait que j'allais refaire de la télé, ça la gênait un peu

Molie a avoué qu'elle est venue dans La Villa des Coeurs Brisés 5 pour te reconquérir, quels étaient vos rapports avant le tournage ?

Le néant. On s'est croisés trois ou quatre mois avant la rupture, ça a un peu volé en éclats. Elle sentait que j'allais refaire de la télé et je pense que ça la gênait un peu. Comme elle était en couple, elle ne pouvait rien faire.

Tu lui en voulais encore de t'avoir trompé avec Enzo ?

Je suis personne pour lui en vouloir, je pardonne tout le monde. Disons que je n'oublie pas, je n'oublierai jamais ça.

Son ex Enzo a balancé que vous êtes de nouveau en couple, doit-on le croire ?

Il a un peu disparu de la circulation donc il a envie d'exister.

Tu aimerais te remettre avec Molie ?

Je ne sais pas, c'est difficile. La confiance n'est plus là, ça va être compliqué. S'il n'y en a pas des deux côtés, on va tourner en rond.

Que penses-tu de leur rupture ?

Je n'y ai pas forcément prêté attention, mais si elle l'a quitté c'est parce qu'elle n'avait pas de sentiment ou elle n'en avait plus. Ça n'allait pas.

Quel bilan tires-tu de ton aventure ?

J'en retiens que ça a été quelque chose d'assez intense, il y a eu de grosses révélations dans cette aventure. Ça m'a amélioré et ça m'a fait évoluer.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.