Molie (La Villa des Coeurs Brisés 5) : "Avec Enzo, je voulais blesser Kevin" (Interview)

Purebreak : Dans quel état d'esprit étais-tu avant de revoir Kevin ?

Molie : J'étais super stressée, angoissée, mais comme on s'est séparé plein de fois et on s'est toujours remis ensemble, j'espérais qu'il accepte.

Comment ça se fait que tu n'aies pas réussi à l'oublier depuis votre rupture ?

J'étais avec quelqu'un et je me demandais s'il allait réussir à me faire oublier Kevin. J'ai déjà essayé de l'oublier avant, mais à chaque fois c'est pareil, je retourne avec. Les sentiments sont plus forts même si on se remet tout le temps ensemble, il recommence, donc on se sépare de nouveau. C'est de sa faute, pas de la mienne.

Enzo était un pansement

Tu as hésité avant d'aller le retrouver dans La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

J'ai vraiment hésité parce que j'étais partagée entre le fait de l'avoir trompé à la télé, donc de devoir me racheter à la télé alors que c'est notre vie privée, donc on ne doit pas forcément faire ça à l'écran. Mais Kevin est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Je me disais qu'il allait me reprocher de ne pas avoir osé m'excuser à la télé alors que je l'ai trahi à la télé.

Ça se passait comment entre vous avant l'aventure ?

On n'avait plus de contact, mais par le biais d'amis en commun, je savais qu'il demandait souvent de mes nouvelles. Et puis comme j'étais en couple, c'était quasiment impossible pour lui que je débarque dans La Villa.

Tu t'es mis avec Enzo uniquement par vengeance ?

Bien sûr, je le dis. Ce n'est pas sympa, mais c'est la vérité. Je pensais avoir des sentiments pour lui, mais j'ai tellement rien ressenti quand je lui ai dit que c'était terminé. C'était un pansement en fait, j'avais envie de blesser Kevin, lui faire croire que j'étais heureuse, que j'aimais Enzo, mais ce n'était pas ça du tout. J'ai perdu mon temps et j'ai fait du mal gratuitement à quelqu'un. Je ne suis pas fière de ça.

Du coup, tu l'as réellement quitté pour récupérer Kevin ?

Oui. Enzo a très mal réagi, il en a même pleuré. Au final, il revendique sur les réseaux sociaux qu'il m'a quittée, par fierté je pense.

Tu avais peur qu'il te freine dans ton envie de continuer dans la télé-réalité ?

Il m'a beaucoup freinée parce que j'ai refusé des tournages pour lui, ça m'a handicapée. Par exemple, pour Les Marseillais VS Le reste du monde, la production m'a dit qu'il n'était pas intéressant. J'ai préféré rester avec lui et ne pas y aller alors que je savais que j'allais le quitter. Je préférais rompre pour une bonne raison, comme aller dire à Kevin ce que je ressentais pour lui.

Quand Kevin m'a dit qu'il avait encore des sentiments, c'était un soulagement

Tu regrettes votre relation ?

Je regrette vraiment.

Tu n'as plus aucun contact avec lui ?

Non pas du tout, je l'ai bloqué de partout. C'est méchant parce qu'il ne m'a rien fait, mais il me rend malade. Je ne comprends pas ce qu'il m'a pris. On ne se ressemble tellement pas. Mon envie profonde de montrer à Kevin que je pouvais être heureuse sans lui a fait que je suis restée avec lui. Je me suis pourtant très vite rendue compte qu'on n'était pas fait pour être ensemble, mais j'ai persisté. J'ai espéré passer à autre chose, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence.

Quand Kevin te dit qu'il a encore des sentiments pour toi, tu as ressenti quoi à ce moment-là ?

Au fond de moi, je le savais, mais quand il m'a dit ça, c'était un soulagement. Je me suis dit que je n'avais pas fait tout ça pour rien. Comme il a beaucoup de fierté et avec ce que j'ai fait sur L'Île de la tentation, il aurait pu, par vengeance, me dire qu'il s'en foutait.

On t'avait proposé de faire La Villa des Coeurs Brisés 5 en tant que candidate ?

Non parce que j'étais en couple avec Enzo. Dès que je me suis séparée de lui, ils me l'ont proposé, mais vu comment ça se déroulait avec Kevin dans la villa, ils trouvaient que c'était mieux que je vienne au patio. Je leur ai dit oui, mais à une condition : qu'ils nous laissent avoir un coaching, qu'il y ait quand même une histoire à raconter et pas juste un patio. Ils ont accepté sans problème.

Tu aurais quand même essayé de le récupérer sans l'émission ?

Oui, bien sûr. Comme j'étais célibataire, j'aurais fait le premier pas à son retour.

J'ai toujours de la rancoeur envers Julie

Il y a eu une histoire avec Julie, que penses-tu d'elle ?

À ce moment là, elle était vraiment en kiffe sur Kevin, elle ne connaissait que moi comme ex de Kevin. Elle avait envie de me piquer un petit peu, peut-être dans l'espoir que je lui réponde, mais je n'ai pas le temps pour ça. Ce n'est pas mon délire. J'étais contente de savoir qu'elle était là pour qu'on s'explique. J'avais des choses à lui dire. Après, la production n'a pas voulu qu'on se dispute comme à la base je suis venue pour Kevin et pas pour Julie. Du coup, on a parlé comme des adultes même si ce n'est pas ce que je voulais. Je n'ai pas supporté ce qu'elle a dit, mais elle s'est excusée dès mon arrivée. Elle a fait sa vie, j'ai fait la mienne, mais j'ai toujours de la rancoeur.

Tu as eu un bon feeling avec les autres candidats ?

Je me suis bien entendue avec tout le monde, mais je ne me suis pas fait des amis. C'est une drôle de mentalité, ils sont dans leur monde de télé alors que, moi, je suis dans mon monde normal. Je ne joue pas un rôle. Eux, on dirait que c'est une parenthèse de leur vie. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais là, j'ai pas eu d'affinités particulières, mis à part avec Astrid et Lola.

On va te revoir prochainement à la télé ?

Oui, c'est prévu, mais je ne peux pas dire quelle émission.

