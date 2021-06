Illan (Objectif Reste du Monde) séparé d'Adixia : son tendre message après leur règlement de comptes

Entre Illan et Adixia, c'est déjà terminé ! Si l'on en croit les rumeurs, l'ex de Giuseppa aurait trompé la DJ avec une mystérieuse brune, mais il a rapidement démenti cette supposée infidélité. En réalité, les deux candidats d'Objectif Reste du Monde se seraient séparés à cause de la distance : Illan Cto est à Dubaï et Adixia en France. Finalement, l'influenceur a laissé entendre que la jolie blonde se serait mal comportée avec lui et qu'il l'aurait largué en partie à cause des rumeurs de liaison avec Bastos (Bastien Grimal de son vrai nom).

Illan regrette sa rupture avec Adixia ?

Illan et Adixia ont eu l'occasion de régler leurs comptes lors d'un live Instagram. L'ex de Vanessa Lawrens a notamment laissé entendre que l'ex-candidate des Reines du Shopping aurait passé une soirée à l'hôtel avec un homme : "C'est une blague ! Tu vas me prendre la tête avec ça encore ?", a balancé Adixia avant d'ajouter : "C'est ouf d'être comme ça, de ne pas avoir confiance (...) Sérieux, t'es en train de dire que tu m'as quittée parce que j'ai commenté la photo de Bastos ?"

Leur rupture serait donc partie d'un simple malentendu. Illan commencerait même à la regretter depuis leur échange tendu sur les réseaux sociaux. Pour preuve, il a posté un message lourd de sens, en légende d'une photo d'Adixia et lui, sur Instagram : "Tu me manques." On dirait bien qu'il serait prêt à laisser une seconde chance à leur couple. De son côté, l'ex de Paga n'a pas réagi à cette déclaration.