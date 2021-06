Illan (Objectif Reste du Monde) et Adixia séparés : ils règlent leurs comptes dans un live Instagram

Objectif Reste du Monde : Illan VS Adixia, les ex règlent leurs comptes

Alors qu'Adixia avait retrouvé son ex Paga dans une émission, la candidate de télé-réalité est de retour à la télé dans Objectif Reste du Monde sur W9. Et la DJette a craqué pour Illan. Si au début des épisodes, Adixia met des stops à Illan parce que c'est un charo, peu à peu, ils deviennent amis et finissent par se mettre en couple. Sauf que depuis, les influenceurs se sont séparés. Et pour la première fois depuis leur rupture, les ex se sont reparlés à distance via un live Instagram ce jeudi 3 juin 2021.

Alors que les raisons de leur rupture serait la distance car ils ne vivent pas au même endroit, dans le même pays (Illan vit à Dubaï et Adixia vit dans le sud de la France), il y aurait aussi un problème de confiance. Illan a demandé à Adixia pourquoi elle avait 2 couverts dans une story postée sur Instagram, sous-entendant qu'elle était avec un autre homme. "Pourquoi il y avait 2 couverts ?" a-t-il demandé, avant qu'Adixia réponde : "C'est une blague ! Tu vas me prendre la tête avec ça encore ? Non, non, non tu ne vas pas encore me prendre la tête avec ça", "en fait tu m'as fait 3 sujets différents en l'espace de 5 minutes". Le candidat d'Objectif Reste du Monde a alors révélé qu'il profite de ce live Insta pour demander car Adixia l'a bloqué sur les réseaux : "Ben c'est toutes les questions que j'avais et t'as pas répondu vu que tu m'as bloqué".