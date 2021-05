Illan (Objectif Reste du Monde) tacle Adixia et explique leur séparation sur Instagram

La rupture pour Illan et Adixia

Leur histoire avait débuté dans l'émission Objectif Reste du Monde, elle n'aura finalement pas résisté au retour à la vie réelle. Ce jeudi 27 mai 2021, Illan Castronovo a en effet profité de son compte Instagram pour annoncer sa rupture d'avec Adixia Romaniello, "Je mets la date comme ça je suis libre. Je suis célibataire".

Cependant, alors qu'il sous-entendait ensuite que cette séparation aurait été causée par un mauvais comportement de la jeune femme, "Quand je me comporte mal avec une fille, elle se comporte bien avec moi. Quand je me comporte bien avec une fille, elle se comporte mal avec moi... En réalité, quand tu te comportes mal, tu ne souffres pas", la fin de leur histoire ne serait en réalité pas liée à une tromperie.

Une séparation logique selon Illan

Ce vendredi 28 mai, après avoir démenti les rumeurs sur sa nouvelle vie sans Adixia, "J'ai vu que Adi a parlé sur les réseaux, qu'hier j'aurais fêté mon célibat avec mes amis. Non, c'est juste que hier j'étais pas bien, j'étais avec mes amis, j'ai rigolé et ça m'a fait du bien" (traduction : il est triste mais tente d'avancer), Illan est brièvement revenu sur cette rupture qui interroge grandement le public.

Et à en croire ses propos, leur séparation était malheureusement inévitable car leur couple était... inconcevable, "Je pense que on n'est pas faits pour être ensemble. Y a personne qui a trompé personne, je ne dénigrerai jamais Adixia. On n'est juste pas faits pour être ensemble." Difficile de faire plus clair.

La bataille des ex commence

Malgré tout, si la star des placements de produits ne souhaite pas dénigrer son ex, Illan semble tout de même garder une certaine amertume à son encontre. Alors que Adixia s'est étonnée d'être bloquée par ce dernier sur Instagram, le jeune homme n'a pas hésité à lui envoyer un petit tacle, "Je t'ai bloquée y a 48h et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Et après ça se prétend amoureuse."

Une nouvelle preuve que les histoires d'amour finissent mal en général.