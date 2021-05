Illan (Objectif Reste du Monde) dévoile son salaire énorme grâce aux placements de produits

Combien gagnent les stars de télé-réalité ? Tous les candidats ne veulent pas répondre à cette question. Récemment, Dylan Thiry avait été évoqué son gros salaire : celui qui est devenu "influenceur musulman" (selon ses propres mots) toucherait pas moins de 600 000 euros à l'année. Pas mal pour quelques apparitions à la télé ! Mais ce qui rapporte aux stars du petit écran, ce n'est pas forcément les émissions mais bien les placements de produits. Dans son documentaire qui sera diffusé ce mardi 18 mai sur TMC, Martin Weill s'est intéressé à ces influenceurs et a interrogé plusieurs d'entre eux, dont Illan.

Le gros salaire d'Illan grâce à ses placements de produits

Le candidat d'Objectif Reste du Monde, qu'on a aussi pu voir dans Les Anges 12, a décidé de se confier sans tabou sur l'argent qu'il gagne grâce aux placements de produits. Face aux caméras et à Martin Weill, Illan qui vit à Dubaï n'a pas caché s'y être installé pour les avantages fiscaux (les habitants ne paient pas d'impôts sur leur fortune, contrairement à la France). Dans l'extrait à découvrir ci-dessous, Illan dévoile comment fonctionnent les placements de produits : il explique qu'il est soit contacté directement par les marques soit que son agent lui trouve des contrats. "Tu as un brief, ce qu'ils aimeraient que tu mettes en avant et à toi de faire comme tu as envie." confie le chéri d'Adixia. Alors combien ça rapporte ? Pas mal d'argent ! Illan a expliqué qu'il gagne entre 50 000 et 100 000 euros par mois grâce à ses posts sponsorisés.