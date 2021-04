Nabilla Benattia, Milla Jasmine, Les Marseillais... Les salaires des stars de télé-réalité décryptés

Autres chiffres donnés par le magazine ? Les supposés salaires de Jessica Thivenin qui toucherait 180 000 euros par mois, de Maeva Ghennam qui gagnerait 150 000 euros par mois ou bien encore de Jazz qui, elle, toucherait 120 000 euros par mois rien que pour les placements de produits. Dans la caméra cachée de Marie s'infiltre, la femme de Laurent avait déclaré gagner 300 000 euros par mois environ. Carla Moreau, elle, toucherait 120 000 euros par mois, un salaire équivalent à celui de Manon Marsault, toujours selon Public.

Les chiffres donnés par les candidats

Si ces chiffres n'ont pas été confirmés par les principales intéressées, d'autres candidats ont décidé de s'exprimer ouvertement sur leur (gros) salaire. Par exemple Milla Jasmine qui a expliqué toucher entre 80 000 et 100 000 euros par mois. De son côté, Dylan Thiry a confié dans une interview donnée à GQ qu'il gagnerait environ 600 000 euros par an et que le prix des placements de produits peut varier de "18 000 euros" à "40 000". Mais certains l'ont accusé de mentir.

En 2019, d'autres candidats avaient dévoilé leurs salaires comme Rémi Nota qui toucherait entre 5 000 et 6 000 euros par mois pour ses posts sponsorisés. Beverly et Vivian Grimigni avaient eux aussi évoqué cette question : il touchait à l'époque entre 5 000 et 15 000 euros par mois pour les placements tandis que Beverly gagnait entre 10 000 et 15 000 euros.

Combien gagnent-ils par émission ?

Les placements de produits rapportent mais ce n'est pas la seule source de revenu des candidats : les émissions leur permettent aussi de s'en mettre plein les poches. Surtout que certains enchaînent les tournages. Ainsi, participer aux Marseillais rapporterait entre 7 000 et 13 000 euros (avec une prime pour les plus anciens) selon la directrice de Banijay, Florence Fayard. Paga avait confirmé cette somme dans TPMP. Actuellement diffusée, Les Vacances des Anges 4 aurait aussi mis le paquet côté salaire. Vanessa Lawrens a dévoilé que les candidats ont été payés entre 10 000 et 30 000 euros.