Maëva Ghennam piégée par Marie S'infiltre : elle porte plainte contre l'humoriste

Même si Marie S'infiltre a pour volonté de faire rire son public, elle commence à devenir une habituée des bad buzz. On se souvient de son happening à la manif #NousToutes et son éviction du défilé Chanel par Gigi Hadid, mais aujourd'hui, l'humoriste se retrouve attaquée en justice par Maëva Ghennam. On vous explique. Pour sa nouvelle caméra cachée, Marie S'infiltre est partie à Dubaï afin d'en découvrir plus sur la vie de luxe des influenceurs.

Quand Marie S'infiltre piège Jazz, Hillary, Maëva Ghennam...

Elle s'est notamment incrusté à la table de Jazz, Hillary, Fidji Ruiz, Sarah Lopez et Martika dans un restaurant, mais dommage pour elle, les filles l'ont reconnue. Les influenceuses stars de télé-réalité ont alors décidé de la piéger à leur tour en lui faisant croire un peu tout et n'importe quoi. Marie S'infiltre a ensuite continué son prank avec Maëva Ghennam, qui ne l'a pas du tout reconnue. Marie S'infiltre l'a alors complimentée sur sa chirurgie esthétique : la candidate des Marseillais à Dubaï lui a même révélé que ses fesses lui avaient coûté "3 fois 6 000 euros".

Et alors que Maëva pensait se confier à une admiratrice en tout confidentialité, elle a finalement découvert la supercherie lorsque Marie S'Infiltre a posté sa vidéo sur Instagram : "Les influenceurs français expatriés à Dubaï : des stars millionnaires qui ont quitté la France et surtout ses impôts, en laissant derrière-eux un nuage de codes promo. Des stars de la TV réalité créés de toutes pièces par nos besoins les plus vils : se vider le cerveau dans l'obscénité d'une bêtise qui fascine, qui fait rire, qui divertit totalement. Certains les adulent, d'autres les détestent, mais pourtant, nous les regardons vivre, nous connaissons le nom de leurs enfants, la marque de leurs vêtement, la couleur de leur voiture", a-t-elle écrit en légende.