Carla Moreau et Maëva Ghennam, les retrouvailles : l'affaire de sorcellerie est oubliée et pardonnée

L'amitié de Carla Moreau et Maëva Ghennam a bien failli voler en éclats à cause de l'affaire de sorcellerie ! Comme tout le monde, Maëva est tombée de haut en découvrant les messages vocaux chocs de sa pote, mais au fur et à mesure, elle a commencé réellement à croire en son innocence et en son histoire de chantage, de menace et de racket. Les preuves sorties par Kevin Guedj et le discours de Carla Moreau dans TPMP semblent l'avoir convaincue : elle a d'ailleurs avoué être soulagée.

Les retrouvailles de Maëva Ghennam et Carla Moreau

Il y a quelques jours, Maëva Ghennam a laissé entendre que son amitié avec la maman de Ruby était toujours d'actualité malgré l'énorme scandale : "J'ai compris plein de choses. Je crois qu'aujourd'hui je suis heureuse et vous comprendrez un jour pourquoi. C'est un soulagement pour moi ! Je n'étais pas bien ces derniers temps... Mais tout est en train de s'arranger !", a-t-elle confié sur Snapchat. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute puisque Carla Moreau et la chérie de Greg Yega se sont affichées hyper complices sur les réseaux sociaux.