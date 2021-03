Carla Moreau victime de racket et de chantage : la voyante Danaé dément ses accusations

Si vous pensiez l'histoire de sorcellerie terminée après le passage de Carla Moreau dans TPMP pour rétablir la vérité, c'est raté ! Même si la candidate des Marseillais à Dubaï a révélé avoir été victime de racket et de chantage et menacée par la voyante et ses proches pendant 4 ans, Cyril Hanouna a tenu à donner un droit de réponse à Danaé dans son émission.

"Carla Moreau me sollicitait régulièrement pour faire appel à mes services"

Elle a notamment expliqué avoir rencontré Carla lorsqu'elle avait entre 16 et 17 ans : "Elle n'est pas venue me voir pour de la voyance, mais pour des travaux. Ça peut être un envoutement, désenvoutement, un retour amoureux", a-t-elle confié avant d'ajouter : "Je n'ai jamais coupé le contact avec Carla, elle n'a jamais coupé le contact avec moi, de 2015 jusqu'à janvier 2021. Elle est venue me voir, le contact est resté au quotidien, elle me sollicitait régulièrement pour faire appel à me services."

Danaé a ensuite démenti avoir repris contact avec la femme de Kevin Guedj au moment où elle commençait à être célèbre : "Je peux apporter les preuves. Il y a une enquête en cours donc moi j'ai apporté tout ça à la justice. Le contact n'a jamais été coupé entre mon ancienne cliente et moi (...) Elle me sollicitait régulièrement pour faire appel à mes services, preuve que j'ai ouvertement donné à l'enquête de police. Elle venait me demander des prestations."

"Je n'ai menacé et escroqué personne"

Tenue au secret professionnel, la voyante n'a pas souhaité dévoiler les demandes de Carla Moreau, mais par contre, elle nie formellement avoir menacé la candidate des Marseillais à Dubaï et l'avoir forcée à enregistrer ces messages vocaux : "Je peux tout justifier. C'est elle qui venait me demander : 'J'ai besoin que tu fasses ça ou ça'. Je n'allais pas lui dire quoi faire. J'ai procédé à de la sorcellerie, à des travaux occultes. On peut faire du bien aussi, on ne fait pas que du mal lors des travaux occultes."

Danaé explique ensuite : "On me demandait de filmer parce qu'elle voulait le voir, elle voulait voir les preuves de mon travail (...) Je suis énormément harcelée et lynchée sur les réseaux sociaux. Je n'ai menacé et escroqué personne, je n'ai pas fait tout ça. On vient me demander un service que j'exécute et après on vient me mettre ça sur le dos. J'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre ça. Je ne lui ai pas demandé cette somme là (1,2 millions d'euros, ndlr). Je n'ai pas les chiffres exactes (...) Je n'ai menacé personne. Je n'ai pas de bande organisée, je n'ai envoyé personne menacer Carla ou sa famille." Et confirme qu'elle a bien eu d'autres Marseillais comme clients.

En bref, deux version s'opposent ! La justice s'occupe désormais de cette affaire, l'enquête suit donc son cours. En attendant, Kevin Guedj et Carla Moreau ont décidé de partir loin pour se reconstruire en famille.