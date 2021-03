Affaire Carla Moreau : Kevin Guedj la défend et dénonce une "supercherie" d'une autre candidate

Kevin Guedj s'exprime pour la 1ère fois sur l'affaire et défend Carla Moreau

C'est le drama du moment. Carla Moreau aurait payé une sorcière / voyante pour détruire la vie des autres Marseillais à Dubaï sur W9. C'est Marc Blata qui avait sorti la bombe sur les réseaux, notes vocales à l'appui. Les candidats avaient même parlé d'enregistrements vocaux où Carla Moreau souhaiterait du mal aux enfants des Marseillais. Accusée de sorcellerie, Carla Moreau ne s'est pas encore exprimée. Sa BFF Maeva Ghennam, d'abord choquée et contre elle, a finalement innocentée son amie et s'est excusée car ce serait un coup monté. Kevin Guedj a lui aussi décidé de sortir du silence pour défendre sa femme et confirmer que ce serait une "supercherie".

Kevin Guedj a ainsi envoyé des messages vocaux à Marc Blata en lui expliquant : "Juste, laisse-moi te prouver que tout ça c'est une supercherie. Je t'enverrai les éléments, garde-les pour toi. Après tu feras ce que tu as envie de faire. Mais voilà je te dis la vérité, c'est pour ma famille là... C'est pas beau là ce qui nous arrive. Toi on t'envoie des trucs, tu y crois, c'est normal, et c'est pas la réalité". Des vocaux que le spécialiste de la télé-réalité a balancé sur Snapchat.

Marc Blata a précisé dans sa story Snap : Kevin Guedj "est venu à Dubaï spécialement pour me voir. Il m'a dit : 'C'est vrai que ce que tu as, c'est la vérité. Mais il y a d'autres éléments.' Donc on s'est assis, il m'a expliqué et montré des trucs. On a aussi fait un FaceTime avec son avocat. La défense de Carla, c'est le racket". Comme Magalie Berdah l'a révélée dans TPMP sur C8, Carla Moreau a porté plainte contre la voyante qui l'aurait racketée. "Il est venu avec des éléments extérieurs, des témoignages de gens qui confirment qu'elle a bien été racketée", mais "moi, je ne vois pas le rapport entre le racket et la sorcellerie" a-t-il d'abord avoué.