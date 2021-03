Carla Moreau en plein scandale : elle a payé une sorcière pour détruire la carrière de Maëva Ghennam

Le vrai visage de Carla Moreau a éclaté au grand jour ce week-end ! Si au départ, son identité restait secrète, Marc Blata a balancé toutes les preuves pour montrer que la femme de Kevin Guedj a bien eu recours à la sorcellerie pour nuire à Maëva Ghennam et les autres Marseillais, comme Manon Marsault et Julien Tanti. Dit comme ça, on pourrait croire à une blague, mais pas du tout : Carla a réellement payé une sorcière pour utiliser de la magie noire sur ses "amis". Vous risquez d'être choqués en écoutant les messages vocaux de l'influenceuse.

Le vrai visage de Carla Moreau dévoilé

Avant de les poster, Marc Blata a dans un premier temps publié une vidéo dans laquelle la voyante plante des aiguilles dans une poupée vaudou et déclare : "Je pique Maëva pour qu'elle quitte définitivement W9. Je touche encore une fois la production de W9 pour Carla Moreau. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et devienne à tout jamais la première candidate des Marseillais (...) Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9. Tu ne participeras pas au nouveau tournage." Hasard ou coïncidence, Maëva Ghennam n'a pas pu rejoindre la ligne de départ des Marseillais à Dubaï... flippant !

Dans les fameux messages vocaux de Carla Moreau contre les autres Marseillais et Kevin Guedj, on peut l'entendre dire : "J'espère que ça va marcher sur Maëva (...) Il faut qu'on veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec, et que bien sûr, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est moi la star du programme, on doit n'écouter que moi. Je fais ce que je veux dans ce programme. Il faut que Julien et Manon ne fassent plus partie des Marseillais radicalement." Kevin Guedj n'était d'ailleurs pas au courant des plans de la mère de sa fille Ruby.

Maëva Ghennam trahie, elle réagit

Autant vous dire que Maëva Ghennam est tombée de très haut en découvrant la vérité sur sa pote : "Je suis sous le choc. Je ne dors plus, je ne mange plus, je suis au plus mal (...) J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. J'aimerais tellement que ce ne soit pas vrai. J'ai perdu une personne que j'aime le plus dans la télé. Je suis choquée et anéantie. Dans cette histoire, il y a beaucoup de personnes touchées, de victimes", a-t-elle réagi sur Instagram.

La candidate des Marseillais à Dubaï a posté un autre message sur Snapchat : "Quand Marc Blata et Nadé me l'ont dit, je n'y croyais pas, mais quand j'ai vu les vidéos de vaudou, je suis tombée dans les pommes (...) Manon Marsault avait raison depuis le début. Je me suis excusée car je pensais qu'elle était jalouse et qu'elle faisait une fixette sur cette personne."