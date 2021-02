Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple dans Les Marseillais à Dubaï ? La rumeur relancée

Maeva Ghennam et Greg Yega en couple dans Les Marseillais à Dubaï ?

Après s'être fait la guerre plusieurs fois dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur Maeva Ghennam et Greg Yega se seraient de nouveau rapprochés sur le tournage des Marseillais à Dubaï. Alors que la rumeur de couple entre les deux ex avait été relancée quand Greg et Angèle se sont séparés, la rumeur a refait surface. En effet, les deux anciens amoureux, qui étaient avec tous leurs potes sur le tournage des Marseillais à Dubaï, auraient de nouveau succombé l'un à l'autre.

C'est le compte Instagram @lesmarseillaisadubai_ qui a annoncé dans sa story : "Maeva et Greg sont en couple". Une "info à prendre avec des pincettes" a cependant précisé le compte Instagram spécialisé dans les coulisses de la télé-réalité. Après des rumeurs de romance entre Maeva Ghennam et Illan Cto, qui vit aussi à Dubaï comme la Marseillaise mais qui n'est qu'un ami, la candidate de télé-réalité aurait-elle finalement décidé de laisser une autre chance à Greg ?