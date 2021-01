Maeva Ghennam absente des Marseillais à Dubaï à cause de Manon Marsault : "J'ai la mort"

Les premières photos du tournage des Marseillais à Dubaï ont fuité, l'occasion de voir Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Carla Moreau, Kevin Guedj, Paga, Greg Yega et Océane El Himer sur la ligne de départ. Mais où sont passés Julien Tanti, Maeva Ghennam et Benjamin Samat ? C'est bien la première fois que le roi des problèmes n'est pas présent pour le début de l'aventure. Il peut remercier son frère Nicolas et sa femme Manon Marsault, testés positifs au coronavirus quelques jours seulement avant le début du tournage.

"Mon arrivée dans les Marseillais se fera un peu plus tard"

Julien Tanti et Maeva Ghennam n'ont donc pas d'autres choix que de rester en isolement dans leur grande maison et se faire tester régulièrement pour espérer intégrer Les Marseillais à Dubaï très prochainement. Un coup dur pour les deux candidats : "Comme vous le voyez, je ne suis pas dans Les Marseillais. A la base, je devais y être. Mais comme Manon a eu le Covid et que je l'ai vu, mon arrivée dans les Marseillais se fera un peu plus tard. Je dois faire des tests tous les jours (...) J'ai la mort, parce que j'avait hâte d'aller en tournage", a confié l'ex de Greg Yega sur Snapchat. Patience...

"C'est un tournage vraiment chaud"

De son côté, Carla Moreau a donné des nouvelles du tournage sur Snapchat et a balancé qu'il y a déjà pas mal d'histoires : "J'espère que vous allez bien. Nous, c'est vraiment top. C'est la folie ! La villa est dingue les amis. C'est incroyable ! On a débuté l'aventure des Marseillais et c'est vraiment un tournage... vraiment chaud, chaud, chaud. D'entrée ! Je vous explique, on a pas le temps." Et encore, Julien Tanti n'est pas encore arrivé pour régler ses comptes !