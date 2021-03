Carla Moreau coupée au montage des Marseillais à Dubaï suite à l'histoire de sorcellerie ?

Carla Moreau a-t-elle réellement été victime de racket de la part de la voyante qu'elle a payée pour détruire la carrière de Maëva Ghennam ? A-t-elle enregistré les messages vocaux sous la contrainte et la menace ? Cette folle histoire reste encore à éclaircir, d'autant plus Maëva est revenue sur ses excuses adressées à Carla et a confié qu'elle aurait fait ça par amitié pour Kevin Guedj. De son côté, Manon Marsault est accusée d'avoir organisé ce supposé coup monté contre son ancienne pote. En bref, pas facile à suivre !

Carla Moreau écartée des Marseillais à Dubaï ?

En attendant de nouvelles informations et de nouveaux rebondissements, le site Star Mag laisse entendre que Banijay aurait donné l'ordre "de ne plus communiquer sur cette affaire". La boîte de production "souhaiterait à tout prix se détacher de ce scandale" et "envisagerait" de mettre Carla Moreau "en retrait dans les futurs montages des prochains épisodes" des Marseillais à Dubaï, "toujours en cours de post-production".

Alors, la maman de Ruby peut-elle réellement être coupée au montage de l'émission de W9 ? Selon les informations de PRBK, la chaîne n'y croit pas vraiment. Il vaut donc mieux se méfier de cette rumeur, d'autant plus que Banijay n'a rien communiqué de manière officielle pour le moment : la production ne s'est même pas exprimée publiquement sur le scandale.