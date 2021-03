Affaire Carla Moreau : Manon arrêtée par la police ? Kevin à Dubaï ? Le point sur les rumeurs

C'est LE scandale télé-réalité du moment : Carla Moreau est accusée d'avoir payé une sorcière pour détruire la carrière de Maëva Ghennam et les autres Marseillais. Elle aurait aussi versé 1 million d'euros pour "souhaiter du mal à tous les enfants des Marseillais" d'après Julien Tanti. Cette histoire prend de plus en plus d'ampleur, d'autant plus que le père deCarla Moreau a témoigné contre sa fille dans TPMP, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous êtes prêts ? Tout ça serait fake ! Galère à suivre ? On est d'accord.

Manon Marsault interrogée par la police ?

C'est Maëva Ghennam qui a partagé ce gros rebondissement sur Snapchat : "Je tiens à m'excuser auprès de Carla. Vraiment. Je sais toute la vérité et je ne peux pas en parler. Toute cette histoire est fausse. Quand vous allez comprendre, vous allez tomber du 18ème étage." On a tous hâte de savoir maintenant !

En attendant, il se murmure que Manon Marsault serait à l'origine de ce supposé coup monté. Pire, elle aurait même carrément été arrêté par la police et interrogée au poste à Dubaï selon les infos du compte Instagram @clash.tvshow. Une info à prendre avec d'énormes pincettes, d'autant plus que la maman de Tiago et Angelina n'a pas réagi et s'est filmée en toute détente chez elle, sur Snapchat. Soit, Manon est vite ressortie, soit, elle n'a en réalité pas eu affaire aux forces de l'ordre. Suspense...