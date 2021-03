Carla Moreau accusée de sorcellerie : Maeva Ghennam s'excuse, "toute cette histoire est fausse"

Maeva Ghennam s'excuse : la candidate des Marseillais à Dubaï révèle que Carla Moreau serait innocente

C'est l'affaire qui a secoué les réseaux : Carla Moreau a été accusée de sorcellerie. Elle aurait payé une voyante / sorcière pour détruire les candidats des Marseillais à Dubaï sur W9, y compris son amie Maeva Ghennam. Julien Tanti a même révélé que Carla Moreau aurait versé de l'argent pour souhaiter du mal aux enfants des Marseillais. De nombreux candidats de l'émission ont alors lynché la maman de Ruby sur les réseaux. Mais depuis, Maeva Ghennam est revenue ses ses propos et a dévoilé qu'en fait, tout ça serait fake. Même si c'est bien la voix de Carla Moreau sur les enregistrements, cette histoire de vaudou contre les candidats et leurs familles serait fausse.

"Les amis, écoutez bien ce snap. Je tiens à m'excuser auprès de Carla. Vraiment. Je sais toute la vérité et je ne peux pas en parler" a ainsi assuré Maeva Ghennam, "Tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'excuse, je m'excuse et je m'excuse. Ça fait 1h que je suis au téléphone avec elle et je viens de comprendre des choses. Et toute cette histoire est fausse. Quand vous allez comprendre, vous allez tomber du 18ème étage". Celle qui serait de nouveau en couple avec Greg Yega a ajouté : "Pour moi, c'est un soulagement de savoir que tout ça est faux. J'avais peur d'avoir perdu ma meilleure amie. J'ai honte de ne pas avoir été là. Mais l'histoire est trop compliquée. Tout est faux. Pardon. Je t'aime Carla".

Des rumeurs de rupture entre Carla Moreau et Kevin Guedj étaient même apparues sur la toile. Maeva Ghennam avait ainsi avoué dans une autre story sur Snapchat que le candidat des Marseillais aurait quitté Carla et Ruby pour venir à Dubaï voir ses amis : "J'ai reçu des tas de messages par rapport à tout ce qu'il se passe avec Carla. Vous connaissez mon point de vue. Maintenant, je suis très inquiète pour Kevin. Je l'ai régulièrement au téléphone. Là, il est dans l'avion. Il arrive à Dubaï ce soir. Je vais le voir ce soir. Je pense qu'il a besoin de soutien et de ses amis. J'ai hâte qu'il arrive".

Le père de Carla réagi violemment : "Je suis dégouté que tu sois bête"

Ce lundi 1er mars 2021, Cyril Hanouna a aussi diffusé une vidéo du père de Carla Moreau dans TPMP sur C8. On voit l'homme enfoncer sa fille avec de violentes déclarations : "À partir de 17 ans, c'est là que ça a commencé. Elle a fait un chèque à une voyante, chèque que j'ai moi", "c'est dégueulasse ce que tu as fait, c'est pourri, Carla, c'est pas bien ce que tu fais. Tu payes le prix aujourd'hui. Tu as qu'à pas nous voler, merde", "put**n de ta race, je suis dégouté que tu sois bête. Bête, et tu fais du mal à quelqu'un".