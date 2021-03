Julien Tanti : "Carla a versé de l'argent pour souhaiter du mal aux enfants des Marseillais"

La famille des Marseillais est au plus mal depuis ce week-end. Elle est tombée de très haut lorsque Marc Blata a balancé que Carla Moreau a payé une sorcière pour détruire Maëva Ghennam, aka sa "meilleure amie", à travers de la magie noire. En guise de preuves, il a publié des vidéos de la voyante en plein rituel et des messages vocaux dans lesquels on peut entendre l'influenceuse dire : "J'espère que ça va marcher sur Maëva (...) C'est moi la star du programme, on doit n'écouter que moi. Je fais ce que je veux dans ce programme." Une vraie bombe a donc explosé !

1 million d'euros pour "souhaiter du mal à tous les enfants des Marseillais" ?

Tandis que Maëva Ghennam se dit "choquée et anéantie", elle peut compter sur le soutien de ses fratés Julien Tanti, Manon Marsault, Greg Yega, avec qui elle serait de nouveau en couple, Hilona, Nikola Lozina ou encore Illan. Tout ce petit monde risque d'ailleurs de tomber de haut une nouvelle fois.

La raison ? D'après Julien Tanti, Carla Moreau aurait payé la sorcière "1 million d'euros" et créé des faux comptes pour "souhaiter du mal à tous les enfants des Marseillais" : "N'essaie pas de faire des faux comptes. Cache toi. A ce niveau-là, c'est juste être folle. Dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça, t'es folle", balance-t-il sur Snapchat.

Le candidat des Marseillais à Dubaï confie ensuite : "Souhaiter du mal aux enfant, souhaiter des mal formations à tous les enfants des Marseillais, le fils de Jessica, après ce qu'il a eu, ma fille à la naissance, la fille de Liam. Tous les enfants des Marseillais y sont passés." Certains internautes restent quand même perplexes face à ces nouvelles révélations chocs : ils dénoncent notamment un coup monté contre Carla Moreau car les messages vocaux remonteraient à 2018 ou 2019.