Julien Tanti (Les Marseillais à Dubaï) : "Manon n'a rien à voir dans mes histoires avec Jessica"

Purebreak : Pour la première fois, tu n'es pas sur la ligne de départ. T'es resté combien de temps en isolement avant d'intégrer Les Marseillais à Dubaï ?

Julien Tanti : Ce qui est fou, c'est que je n'ai jamais eu le coronavirus, mais comme j'étais cas-contact, je suis resté en isolement 7 jours. Avec le week-end, j'ai dû attendre 9 jours.

Quand quelqu'un me déçoit, je ne cherche même pas à comprendre

T'es resté confiné où ?

Je suis resté dans un hôtel avec mon fils, ma fille et la dame qui s'occupe des enfants, comme tout ma famille a eu le coronavirus. S'occuper de deux enfants à temps plein, c'est compliqué. On s'appelait toute la journée avec Manon. C'était dur d'être séparés, mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix.

Tu penses que ça serait passé comment si t'étais venu au début ?

Je pense que ça aurait été pareil, avec un peu plus de problèmes, mais pas sûr. On est une famille. A la base, on fait les aventures pour se régaler et s'éclater, les histoires se font toutes seules.

T'appréhendais de revoir Jessica et Thibault ?

J'appréhendais pas tant que ça, mais un peu quand même. On était grave en dispute, sauf que j'adore faire des problèmes, mais je n'aime pas en avoir. Alors quand quelqu'un me déçoit, je ne cherche même pas à comprendre, je ne lui parle plus. Sauf que là, je savais que j'allais les revoir dans l'aventure.

Jessica n'a pas pris conscience de ce qu'elle a fait

Manon Marsault serait à l'origine de ta dispute avec Jessica, c'est vrai ?

Pour le coup, Manon n'a rien à voir dans nos histoires. Autant avec Carla, oui, mais là, elle n'y est pour rien. J'ai eu des problèmes avec Jessica. Il y a des choses que j'ai mal prises, des choses qui ont été mal dites et mal faites. Manon a peut-être ses propres problèmes avec Jessica, mais rien à voir avec moi.

Tu penses qu'il y a encore une part de jalousie de la part de Manon ?

Vous découvrirez ça dans l'aventure, mais vous n'êtes pas prêts. Même moi je ne l'étais pas.

Pour Jessica, Manon a toujours "besoin d'une cible". Qu'as-tu envie de répondre ?

Tout le monde me connaît, je ne suis pas un garçon rancunier, mais le jour où je ne te parle plus, c'est grave. C'est que ça m'affecte beaucoup. Du coup, je pense que Jessica n'a pas compris, mais elle n'a surtout pas mesuré ce qu'elle a fait. Elle n'a pas vraiment pris conscience. Comme on ne se parlait plus, elle a dû se dire que c'était à cause de Manon.

Vous êtes réconciliés aujourd'hui, c'est redevenu comme avant ?

Possible.

J'avais un peu de rancoeurs contre Stéphanie

Stéphanie Durant revient en guest, t'étais au courant ?

Pas du tout. On est tous un peu dans le secret au niveau du casting, même si on se parle entre nous, mais les surprises comme ça, personne ne sait. J'étais content de la voir, mais j'avais un peu de rancoeurs contre elle. Vous découvrirez pourquoi.

Vous êtes restés proches depuis son départ ?

Justement, non.

Apparemment, elle serait enceinte...

Alors là, je ne sais pas du tout. Aucune idée.

Que penses-tu des nouveaux candidats ?

Moi, j'en ai raté deux comme je suis arrivé tard. Sinon, j'aime bien tout le monde, surtout quand il y a des nouveaux, je peux faire encore plus de problèmes. J'adore !

J'espère que je serais invité dans l'émission du Reste du monde

Et de la nouvelle bookeuse Jessica Aidi, la fiancée de Marco Verratti ?

Je l'ai trouvée très professionnelle, elle était top. Elle avait de bons contacts à Dubaï. Je pense qu'à la fin, on lui a bien montré qui sont les Marseillais. Elle va s'en rappeler à vie.

Comment avez-vous réussi à travailler avec la crise sanitaire ?

On a fait des jobs, mais un peu moins que les autres aventures. On travaillait avec nos masques, mais on restait à distance des gens. Gel hydroalcoolique avant et après et puis, on était testé tous les jours. C'était un protocole très strict. Tout était bien organisé. Ici, à Dubaï, les restaurants sont ouverts, mais c'est 7 personnes maximum et tout ferme à 1h du matin.

Il y a eu beaucoup de problèmes cette année. Tu dirais que c'est la saison où il y en a eu le plus ?

Comme dans toutes les aventures, il y a eu beaucoup de clashs, mais là, j'étais un gros problème. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant. Et puis, ça a engendré pas mal d'histoires, surtout quand certains prennent partie. Ça crée forcément des tensions.

Apparemment, le Reste du monde va avoir sa propre émission. T'en penses quoi ?

Tu m'apprends quelque chose, je ne suis pas au courant. C'est génial, j'espère que je serais invité pour faire un gros jeu des problèmes.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.