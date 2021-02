Le Reste du monde : Kellyn, Isabeau, Sebydaddy... les premiers noms du casting dévoilés ?

Depuis la victoire de l'équipe de Nikola Lozina dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, les téléspectateurs et le papa de Zlatan réclament une émission rien que sur Le Reste du monde. Eh bien, il semblerait que leur souhait soit enfin réalisé si l'on en croit les infos d'Aqababe : "On l'a voulu, ils l'ont fait. Manque plus qu'à savoir la destination", a-t-il balancé sur Instagram avant de confier que W9 aurait décidé d'annuler Les Apprentis aventuriers 6 pour se consacrer à ce nouveau programme. Pour le moment, la chaîne n'a encore rien annoncé de manière officielle.

Une partie du casting du Reste du monde dévoilée ?

Les rumeurs autour de Le Reste du monde continuent donc. Aujourd'hui, le compte Instagram @wassim.tv pense avoir trouvé les premiers noms du casting pour accompagner Nikola Lozina, Laura Lempika, Illan et Milla Jasmine. Qui sont-ils ?

Anthony Alcaraz, Kellyn (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Sebydaddy (avec sa girlfriend Léa Mary), Maddy Burciaga, avec son chéri Benjamin Samat (Les Marseillais à Dubaï) en guest, Nathanya (La Villa des Coeurs Brisés 5), Théo et Cassandra de La Villa des Coeurs Brisés 6 ou encore Isabeau (Les Princes et les princesses de l'amour 4).