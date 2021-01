Nikola Lozina et Laura Lempika : voilà pourquoi ils ne montrent pas le visage de bébé Zlatan

Nikola Lozina révèle pourquoi Laura Lempika et lui ne veulent pas montrer le visage de Zlatan

Dans le cross Les Marseillais VS Le reste du monde 5 sur W9, Nikola Lozina avait annoncé la grossesse de Laura Lempika. Cette dernière était même venue dans plusieurs épisodes de cette saison explosive. Et ensemble, les parents de l'enfant qui est maintenant né, ont aussi participé à l'émission Laura + Niko = bébé Zlatan sur 6play. Dans le programme qui a suivi Laura Lempika enceinte et son accouchement, le visage du bébé était dévoilé dans certaines scènes. Mais sur les réseaux sociaux, en revanche, ils évitent de montrer l'adorable bouille de leur fils.

Pour quelle raison ? Dans sa story Snapchat, Nikola Lozina a expliqué que "pour le moment c'est encore un bébé, on le garde encore un peu pour nous". Sa maman Laura est une "mère possessive" et préfère le garder pour eux pour l'instant, le préserver des réseaux sociaux. Zlatan est "vraiment tout petit petit" a précisé le papa, c'est encore un nouveau-né.

Le candidat de télé-réalité précise qu'ils posteront des photos dans quelques mois

Du coup, Nikola Lozina et Laura Lempika veulent attendre encore quelques mois, que leur fils grandisse un peu, avant de poster des photos de son visage sur Instagram, Snapchat ou encore Facebook. Le père de famille qui s'était clashé avec Nehuda dans le cross a confié qu'ils vont "mettre des photos avec lui" plus tard. Mais quand exactement ? "Quand ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà c'est encore autre chose" a-t-il indiqué. Les nombreux abonnés du couple Nikola Lozina et Laura Lempika vont donc devoir attendre un petit moment avant de découvrir la tête de leur bébé Zlatan de face.