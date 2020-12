Laura Lempika et Nikola Lozina parents : ils annoncent la naissance de leur garçon

Laura Lempika maman pour la première fois

Alors que Julien Tanti et Manon Marsault sont parents de deux enfants, Angelina et Tiago, Carla Moreau et Kevin Guedj d'une petite fille prénommée Ruby et Jessica Thivenin et Thibaut Garcia d'un petit garçon du nom de Maylone, un autre couple phare des Marseillais VS Le reste du monde 5 a accueilli son premier enfant.

Eh oui, Laura Lempika a donné naissance à son petit garçon avec Nikola Lozina comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce samedi 12 décembre 2020. Sur Instagram, la maman a posté une première photo de son bébé au côté de son chéri en se confiant sur la date d'accouchement et en révélant le prénom de leur fils. En légende, elle a en effet expliqué : "Je vous présente ma raison de vivre Zlatan Lozina est né hier", leur enfant s'appelant donc comme le célèbre footballeur Zlatan Ibrahimović, et étant né ce vendredi 11 décembre 2020. "Nous sommes les parents les plus heureux du monde et remercions le ciel pour ce cadeau notre réussite est la .. notre petite famille à nous" a-t-elle déclaré.