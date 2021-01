Nikola Lozina et Laura Lempika : préparatifs, accouchement, bébé Zlatan... découvrez leur émission

Le 11 décembre 2020, Laura Lempika et Nikola Lozina sont devenus les heureux parents d'un petit garçon prénommé Zlatan. Quelques semaines plus tard, l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et sa fiancée peuvent une nouvelle fois partager leur bonheur grâce à leur série-documentaire, Laura + Niko = Bébé Zlatan, dans la même veine que celle de Manon Marsault et Julien Tanti et Carla Moreau et Kevin Guedj. Les 5 épisodes sont dispo sur 6Play depuis le 6 janvier 2021.

Laura + Niko = Bébé Zlatan dispo sur 6Play

Au programme de Laura + Niko = Bébé Zlatan ? Les préparatifs, l'accouchement très long de Laura Lempika, le choix du prénom (original) et bien évidemment la naissance du bout de chou. Entourés de leurs amis Paga, Milla Jasmine, Kevin Guedj et Carla Moreau, Laura Lempika et Nikola Lozina vont partager leur stress, leurs angoisses, leurs inquiétudes, mais aussi leur joie et leur émotion face à l'arrivée de leur premier enfant. Plongez donc au coeur de leur quotidien !