Kellyn (Les Princes) revient sur sa rupture avec Bastos et donne les raisons de leur séparation

Kellyn raconte le soir de sa rupture avec Bastos

Kellyn et Bastos ne sont plus dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8) sur W9. Alors que Bastien Grimal alias Bastos avait expliqué qu'ils ne se supportaient plus et ont donc fini par se séparer, Kellyn Sun semble confirmer. Dans son interview sur la chaîne YouTube de Sam Zirah, elle est revenue sur leur rupture et ce qu'ils se sont dits ce soir-là. Un "truc qui m'a vraiment fait de la peine" a expliqué la candidate de télé-réalité, c'est que "le soir où on s'est quitté", il lui aurait dit : "Je ne pourrai pas coucher avec toi si t'es vieille". "Je lui dit 'mais comment ça ? Je comprends pas'. Moi, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour voir un avenir, c'est pour vieillir avec la personne" a-t-elle répondu, mais il lui aurait rétorqué : "Je serai toujours attiré par les jeunes". Une réaction que l'influenceuse trouve "immature".

Celle qui a quitté Les Princes et les Princesses de l'amour 4 quand Bastos a révélé qu'ils ont couché ensemble en off a aussi précisé qu'il y avait "des trucs dans l'intimité qui lui plaisaient pas trop". "Il me faisait dire des trucs que j'avais jamais dit" a assuré Kellyn, qui trouve que Bastos est "assez manipulateur". Par exemple, "une fois on parlait d'un ami à moi, il m'a dit : 'Tu m'as dit ça sur lui' alors que j'avais jamais dit ça comme ça" et "il voit que je suis énervée" donc il lui aurait lancé : "Non, tu ne l'as pas dit, en fait c'est pas vrai".

Elle trouve que Bastos est "à la recherche du buzz", parfois même "mesquin" et "malsain"

Bastos avait dévoilé son couple avec Kellyn après le tournage des Princes de l'amour 8, dans une vidéo YouTube. Et lorsqu'ils étaient dans cette relation amoureuse, la candidate a avoué : "J'ai remarqué des côtés de Bastos que je ne supportais pas", "ce côté 'allez viens on va faire une vidéo maintenant'. Cette recherche, je dirais pas du buzz mais malheureusement il l'a dit de sa propre bouche, donc recherche du buzz". Elle prend d'ailleurs "la fameuse histoire avec Angèle et Greg, où il faut qu'il aille chercher des gens qui sont en plein pic pour faire des vidéos, comme pour Les Princes".

"J'ai vu des côtés de lui qui étaient mesquins, malsains. Faire du buzz jusqu'à en pâtir sur la réputation de quelqu'un" a même indiqué Kellyn, "moi ça me plait pas". Et quand Bastos dit qu'ils sont trop différents au final, elle répond : "Si t'es dans la nature et la simplicité, pourquoi t'as fait autant de télé ? Pourquoi tu cherches tant le buzz chez les gens ? Pourquoi tu t'entoures autant de personnes connues ? (...) Mon entourage à moi y'a personne de connu".

Elle s'est sentie "trahie" et "humiliée" par dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4

Enfin, Kellyn a précisé "je l'adore aujourd'hui" à propos de Bastos. Ce dernier avait d'ailleurs confirmé que ça irait mieux entre eux depuis leur séparation et qu'ils se reparlaient amicalement. Mais l'influenceuse ne semble pas avoir pardonné pour autant Bastos d'avoir balancé leurs coucheries devant tout le monde. "Toute relation intime entre deux personnes ne regarde que les deux personnes" a-t-elle déclaré, "tu ne peux pas te permettre de le dire sans me concerter", "c'est comme avoir un enfant (...) les deux doivent être d'accord".

"Je trouve ça dégradant", "je me suis sentie trahie", "j'ai été humiliée" c'était comme une "humiliation publique", "ça montre la personne" a-t-elle ajouté. Et puis "depuis quand une relation sexuelle impacte ce qui est une personne au niveau de ses valeurs ?". Elle semble aussi en vouloir à la production de l'émission : "J'ai perdu ma place pour avoir couché avec quelqu'un".