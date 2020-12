Bastien Grimal (Les Princes) sur sa rupture avec Kellyn : "On a fini par ne plus se supporter"

Dans les derniers épisodes des Princes et les princesses de l'amour 4, Kellyn a avoué son crush pour Bastien Grimal, mais n'a apparemment pas tout dit : le prince a encore quelques révélations à faire... Ses révélations vont d'ailleurs provoqué la colère de la candidate et lui donneront envie de quitter le tournage. Va-t-il balancer que Kellyn et lui ont couché ensemble en off ? Suspense... En attendant, on sait déjà comment cette histoire se termine.

Bastien Grimal fait de nouvelles confidences sur sa rupture avec Kellyn

Si vous n'êtes pas encore au courant, Bastos et l'ex d'Anthony Alcaraz se sont mis en couple après le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), mais ça n'a duré qu'un mois : "Le problème est venu, je pense d'un manque de confiance en elle. Je n'ai pas su lui donner cette confiance en elle. J'ai commencé à m'inquiéter parce qu'il y avait des choses bizarres", a annoncé Bastien Grimal avant que Kellyn l'accuse de mentir sur leur rupture.

Aujourd'hui, l'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2 s'est de nouveau confié sur leur séparation en interview avec Télé Loisirs : "Peut-être qu'on était trop différents. Cela n'empêche pas de bien s'entendre et d'avoir d'autres points communs. Mais j'ai du mal à expliquer pourquoi la situation s'est dégradée tout d'un coup et pourquoi on a fini par ne plus se supporter." Ils ne se seront pas supportés longtemps...